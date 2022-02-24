Tunceli Belediyesinden öğrencilere sıcak çorba ikramı
AA, Sidar Can Eren - Güncel
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Tunceli Belediyesi, haftanın belirli günlerinde öğrencilere sıcak çorba ikramında bulunuyor.
TUNCELİ (AA) - Tunceli Belediyesi, haftanın belirli günlerinde öğrencilere sıcak çorba ikramında bulunuyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, ikinci eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla kentteki öğrencilere çorba dağıtılmaya başlandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, çorba ikramlarının özellikle öğrencilerin yoğun olduğu Yeraltı Çarşısı ve Atatürk Mahallesi'nde süreceği kaydedildi.
AA / Sidar Can Eren - Güncel