Tunceli Belediyesi'ne haciz: "5 buçuk milyon civarındaki borç kayyuma aittir"
Tunceli Belediyesi'ne SGK borcunu ödeyemediği için haciz geldi. Bloke edilen hesaplar arasında bağış hesapları da var
15.01.2020 19:41 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:41
Tunceli Belediyesi, çoğunluğu kayyum döneminden kalan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarını ödeyemeyince banka hesaplarına haciz konuldu.
Belediyenin 5 buçuk milyonu kayyum dönemine, 4 buçuk milyonu da mevcut belediyeye ait olmak üzere 10 milyon borcu var. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com