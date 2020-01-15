Tunceli Belediyesi'ne haciz: "5 buçuk milyon civarındaki borç kayyuma aittir"
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Tunceli Belediyesi'ne haciz: "5 buçuk milyon civarındaki borç kayyuma aittir"

Tunceli Belediyesi'ne SGK borcunu ödeyemediği için haciz geldi. Bloke edilen hesaplar arasında bağış hesapları da var

15.01.2020 19:41 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:41
Tunceli Belediyesi'ne haciz:

Belediyesi, çoğunluğu kayyum döneminden kalan (SGK) borçlarını ödeyemeyince hesaplarına haciz konuldu.


Belediyenin 5 buçuk milyonu kayyum dönemine, 4 buçuk milyonu da mevcut belediyeye ait olmak üzere 10 milyon borcu var. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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