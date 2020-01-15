Tunceli Belediyesi'ne haciz: "5 buçuk milyon civarındaki borç kayyuma aittir"

15.01.2020 19:41 | Son Güncelleme: 15.01.2020 19:41

Tunceli Belediyesi, çoğunluğu kayyum döneminden kalan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarını ödeyemeyince banka hesaplarına haciz konuldu.



Belediyenin 5 buçuk milyonu kayyum dönemine, 4 buçuk milyonu da mevcut belediyeye ait olmak üzere 10 milyon borcu var. Euronews.com'da Görüntüle