Tunceli Belediyesi kentte ücretsiz kablosuz internet hizmeti vermeye başladı
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Tunceli Belediyesi kentte ücretsiz kablosuz internet hizmeti vermeye başladı

Tunceli Belediyesi kentte ücretsiz kablosuz internet hizmeti vermeye başladı
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'de vatandaşların faydalanabilmesi için kentin çeşitli noktalarında ücretsiz kablosuz internet erişim noktalarının kurulduğu bildirildi.

Tunceli'de vatandaşların faydalanabilmesi için kentin çeşitli noktalarında ücretsiz kablosuz internet erişim noktalarının kurulduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bilgiye erişiminin temel bir hak olduğu anlayışından yola çıkılarak, kentte ücretsiz kablosuz internet istasyonlarının kurulduğu belirtildi.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlerin yanı sıra bazı mahallelerde de kablosuz internet istasyonlarının kurularak uzaktan eğitim gören öğrencilerin internetten faydalanmasının amaçlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mameki Parkı ve Seyit Rıza Meydanı'na kurulumu sağlanan wi-fi, fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının ardından Cumhuriyet, Esentepe, Yenimahalle ve Yeraltı Çarşısı üstüne de kuruldu. Devam eden fizibilite çalışmalarının ardından 15 Temmuz Şehitler Parkı ve Esentepe Mahallesi'nde de ücretsiz wi-fi alanları kurulması planlanıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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