Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun kardeşi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
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Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun kardeşi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

17.02.2021 15:31 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:36
Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun kardeşi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

TUNCELİ Belediye Başkanı Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kardeşi Soner Maçoğlu (29) Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kadın 3 kişi ile birlikte gözaltına alındı.

TUNCELİ Belediye Başkanı Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kardeşi Soner Maçoğlu (29) Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kadın 3 kişi ile birlikte gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Maçoğlu tutuklanırken, Ummuhan A. (48) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheli ise polisteki ifadelerinin ardından salıverildi. 

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonunda Çamlık Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi. Polis, bu sabah, operasyon için harekete geçti.  Evden çıkan Barış A. (21) ve Ahmet B. (22) gözaltına alındı. İkilinin üzerinde 0.66 gram metamfetamin bulundu. Daha sonra eve giren ekipler, yapılan aramada 4.71 gram metamfetamin, 25,48 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirdi. Evde, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kardeşi Soner Maçoğlu ile Ummuhan A. yakalanarak, gözaltına aldı. 

Gözaltına alınan 4 şüpheliden Barış A. ve Ahmet B. polisteki ifadelerinin ardından haklarında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılıp, serbest bırakıldı. 'Güveni kötüyü kullanma' suçundan hakkında arama kaydı olduğu ortaya çıkan Ummuhan A., 'içmek için uyuşturucu madde satın almak ile bulundurmak' suçundan, Soner Maçoğlu ise 'uyuşturucu ticari yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Maçoğlu tutuklandı, Ummuhan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun kardeşi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun kardeşi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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