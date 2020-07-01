Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'ndan vatandaşlara "Kovid-19 tedbirlerine uyun" çağrısı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasıyla bir süre hastanede kalan, ardından evinde tedavisi sürdürülen Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu, vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerine uymalarını istedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasıyla bir süre hastanede kalan, ardından evinde tedavisi sürdürülen Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu, vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerine uymalarını istedi.

Maçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 Haziran'da öksürük ve halsizlik şikayeti ile Tunceli Devlet Hastanesine başvurduğunu söyledi.

Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastanede Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda tedavi gördüğünü anlatan Maçoğlu, daha sonra evinde tedavisine devam edilmesi kararı alındığını hatırlattı.

Sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini belirten Maçoğlu, "Evde tedavimiz doktorların kontrolünde devam ediyor. Sağlığımız her geçen gün daha iyiye gidiyor. Kendi ihtiyaçlarımızı daha rahat karşılıyoruz. Yarın ya da cuma günü testim tekrarlanacak ve sonucu göreceğiz. Sonuca göre bilgi vereceğim." diye konuştu.

Maçoğlu, Bilim Kurulunun salgın sürecine ilişkin açıkladığı kararların önemine dikkati çekerek, tüm vatandaşları maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak günlük işlerini yapmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA