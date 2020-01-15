Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'dan "belediye hesaplarına bloke" açıklaması Açıklaması

15.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:58

Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, "Belediyemize ait tüm hesaplara SGK tarafından bir haciz edilme, bir bloke edilme ve hareketlerin durdurulması süreci başlatıldı." dedi.

Maçoğlu, Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda, Belediye Başkan Yardımcısı Canan Ay Doğan ve meclis üyeleriyle gazetecilere yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tunceli İl Müdürlüğünün belediyenin tüm hesaplarına alacaklarından dolayı 2 gün önce bloke koyduğunu bu nedenle çalışanlarına maaş ödeyemediklerini belirtti.

Bu kararın hukuki olmadığını savunan Maçoğlu, "Şartlı hesaplarımıza, belediyemize ait tüm hesaplara SGK tarafından bir haciz edilme, bir bloke edilme ve hareketlerin durdurulması süreci başlatıldı. 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi der ki bunların şartlı hesapları ve benzeri resmi harçlar, İller Bankası katkı payları da dahil olmak üzere hiçbirine hukuken el koymamaları gerekirken, her neyse SGK'nın bu hukuku tanımadan belediyeyi durduran ve kilitleyen bu durumunu kınıyoruz." diye konuştu.

Belediye Meclisi kararıyla SGK'ya hangi hesapların harç ve İller Bankasına ait olduğunu bildirdiklerini ifade eden Maçoğlu, SGK'nın kararı üzerine de bankaların durumu fırsat bilerek belediye hesaplarını bloke ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Belediyeler kamu hizmeti verir. Birçok belediyenin borçlarının olduğunu biliyoruz ve borçlar için ya oturulup konuşulduğunda taksitlendirmeye, yapılandırmaya gider ya da yapamazsa da İller Bankası üzerinden belediye aktarılan katkı paylarından yüzde 40'a kadar haciz edilerek kesebilir ama maalesef bunun yerine belediyenin tüm resmi hesaplarını durdurma ve ona bloke koymayı tercih ettiler. Bunu da bütün kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Buna rağmen belediye olarak halka hizmet edip en iyi ve şeffaf şekilde hizmet yapacağız."

SGK ile görüşmelerinin devam ettiğini anlatan Maçoğlu, 4 milyon 500 bin lirası kendi dönemlerine ait olmak üzere belediyenin 10 milyon 100 bin lira civarında borcunun olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA