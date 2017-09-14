Tunceli Aysel Tuğluk'un Annesinin Cenazesi Tunceli'de

Hdp eski Milletvekili Aysel Tuğluk'un vefat eden annesi, Hatun Tuğluk'un cenazesi toprağa verilmek üzere Tunceli'ye getirildi.



Ankara'da hayatını kaybeden ve son yolculuğuna uğrarken bir grubun tepkisi üzerine burada toprağa verilmesinden vazgeçilen ve mezardan alınan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesi bugün kente getirildi. Cenazesi bir grup HDP'li karşıladı.



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Haber TUNCELİ, (DHA)



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