TUNCELİ Avrupa ve batı illerinden Tunceli'ye gelişler, koronavirüs vakalarını artırdı Avrupa ve batı illerinden Tunceli'ye gelişler, koronavirüs vakalarını artırdıBİR süre önce Türkiye'nin koronavirüs vakalarının en az görüldüğü ilk 5 kentten biri olan Tunceli'ye Avrupa ülkelerinden ve batı illerinden gelişlerle birlikte vaka sayında artış yaşandı.

Avrupa ve batı illerinden Tunceli'ye gelişler, koronavirüs vakalarını artırdı

BİR süre önce Türkiye'nin koronavirüs vakalarının en az görüldüğü ilk 5 kentten biri olan Tunceli'ye Avrupa ülkelerinden ve batı illerinden gelişlerle birlikte vaka sayında artış yaşandı. İl Sağlık Müdür Vekili ve Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir, "İlk vakanın görüldüğü Mart ayı itibarıyla ilk 3 ayda vaka sayısı en az olan örnek illerden biri olarak gösterildik. Yurt dışından ve batı illerinden kente çok fazla kişinin gelmesiyle vaka sayısında artış yaşanmaya başlandı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir süre önce Türkiye'nin koronavirüs vakalarının en az görüldüğü iller arasında gösterdiği Tunceli'de, son günlerde hasta sayısında artış yaşandı. Koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin başlamasıyla seyahat kısıtlaması kaldırılınca, Avrupa ülkelerinde ve batı illerinden Tunceli'ye gelişler de arttı. Kente gelenlerin 14 gün karantinada kalmaları gerekirken bu kurala uymamaları nedeniyle vakaların arttığı belirlendi.

'ÖRNEK İLLERDEN BİRİ OLARAK GÖSTERİLDİK'

Tunceli İl Sağlık Müdür Vekili ve Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir, kent genelinde koronavirüs vakalarındaki artışın nedeni kente gelen ziyaretçilerden kaynakladığını aktardı. Türkiye'de koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından Tunceli genelinde alınan önlemlerle önemli başarılar elde edildiğini söyleyen Özdemir, "Türkiye'de Mart ayı itibarıyla koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte aldığımız tedbirler sonucunda Tunceli'de çok iyi bir performans gösterdik. Vatandaşlarımız kendilerini koruma ve belirlenen kurallara uyma konusunda büyük bir gayret ve başarı gösterdiler. Tunceli'de uzun bir süre maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralları çok iyi durumdaydı. Herkes maske takıyordu. İlk vakanın görüldüğü Mart ayının ardından ilk 3 ayda vaka sayısı en az olan örnek illerden biri olarak gösterildik. Haziran ve Temmuz aylarında nüfus oranına göre vaka sayımız düşük gitmesine rağmen bu iki ayda vaka sayılarımızda ciddi artışlar gözlendi. Bu artışların en büyük sebeplerinden biri yurt dışından gelişlerin çok artmasıdır" dedi.

'AVRUPA'DAN GELEN BİR AİLE, ÇOK SAYIDA KİŞİYLE TEMASTA BULUNDU'

Özdemir, Tunceli merkeze bağlı Burmageçit köyü ile Hozat ilçesinde Altınçevre köylerinde görülen koronavirüs vakalarının yayıldığına dikkat çekerek, kente gelenlerin 14 gün süreyle karantinada kalmaları gerektiğini söyledi. Özdemir, "Burmageçit köyü ile Altınçevre köyünde dışarından gelen vatandaşlarımızın köyde birçok kişiyle temas etmeleri ve kurallara uymamaları, bir köyümüzde ölmüş yakınları için yemek vermeleri nedeniyle önemli ölçüde koronavürüs vakaları olmuştur. Altınçevre köyünde 14 günlük karantina süresini ikinci kez 14 gün uzatmak zorunda kaldık. Çünkü Avrupa'dan gelen bir aile köyde çok sayıda kişi ile temas etmiş 14 gün karantina süresine uymamış ve köyde çok sayıda vaka çıkmıştır. Özellikle yurt dışında ve Türkiye'nin diğer illerinden gelen vatandaşlarımızdan rica ediyoruz, 14 gün kuralına mutlaka uyulması gerekiyor, temastan kaçınmaları ve maske takmaları gerekiyor" diye konuştu.

'VAKA SAYISI ARTTI AMA YOĞUN BAKIMDA HASTAMIZ YOK'

Vaka sayında artış olmasına rağmen hastanenin yoğun bakım ünitesinde hasta olmadığını anlatan Özdemir, Tunceli'de koronavirüsten kaynaklı ölümlerin yaşanmadığını belirtti. Özdemir, şöyle konuştu:

"Temmuz ayı itibarıyla vaka sayısı Tunceli ortalamasının çok üzerine çıktı. Şu an hastanemizde normal serviste tedavi gören hastalarımız var ancak şu ana kadar yoğun bakıma hiç gerek duymadık. Yani yoğun bakımda tedavi görecek derecede ağır hastamız olmadı. Evlerinde takip ettiğimiz hastalarımız da var ancak durumu ağır olan hastamız yok. Ayrıca ilimizde koronavirüsten hiç ölümlü vaka yaşanmadı. Bu da ilimiz için çok iyi bir sonuç. Şu an tedavi görenlerin de kısa sürede sağlıklarına kavuşacağını umut ediyoruz."

'DIŞARIDAN GELENLER SALGINI YAYDI'

Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hıdır Belice ise Tunceli'deki koronavirüs vakalarındaki artışın kent dışından gelenlerin kurallara uymamasından kaynaklandığını belirterek, "Tunceli, Türkiye'de en az koronavirüs vakalarının olduğu il konumundaydı. Avrupa ve büyük kentlerden ilimize büyük bir akın oldu. Koronavirüs yoğun yaşandığı illerde yaşayan birçok kişi ilimize geldi ve salgını yaydılar. Dışarıdan gelenler 14 günlük karantina sürecine dikkat etmedi, maske takmadı ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiler. Sonuç olarak vakalar artı. Son zamanlarda toplumumuz sanki hiç ortalıkta konovirüs yokmuş gibi hareket ediyor, lütfen herkes bu salgının ciddiyetini anlasın ve kurallara uysun" dedi.

'KANSERİ YENDİM, KORONAVİRÜSE YAKALANMAMAK İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUM'

Kent halkından Mehmet Yıldız, kanser hastalığını yendiğini ifade ederek, koronavirüs salgınına yakalanmamak için çok çaba gösterdiğini söyledi. Yıldız, "Lütfen herkes kurallara uysun maske taksın yoksa hastalık iyice yayılır" dedi.

Kaynak: DHA