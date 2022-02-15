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Kırıkkale'de KDV indirimi denetimi yapıldı

AA, Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de KDV indirimi denetimi yapıldı

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzden 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından Kırıkkale'de görevliler denetim gerçekleştirdi.

ARDAHAN (AA) - Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzden 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından Kırıkkale'de görevliler denetim gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü personelinden oluşan denetim ekipleri, uygulamanın yürürlüğe girmesinin ardından zincir marketler başta olmak üzere kentteki tüm marketleri kapsayacak şekilde denetimlere başladı.

Raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giden ekipler, ürünlerin etiketleri ile kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı.

Yazar kasa kontrolü de yapan ekipler, fişlerdeki KDV oranının düşüp düşmediğini kontrol etti.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Ardahan, Tunceli, Ticaret, Ağrı, Güncel, Haberler

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