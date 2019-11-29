Tunceli AK Parti İl Başkanı Fatih Tek Açıklaması

29.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:00

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, İzmir'de Alevi vatandaşın evinin duvarına yazı yazılmasına ilişkin, "Alevilere 'defol' diyen zihniyet iyi bilsin ki, bu ülkeden biri defolup gidecekse o da bu ülkeyi bölmek isteyen hainlerdir, kardeşliğimizi zedelemek isteyen alçaklardır." dedi.

Fatih Tek, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de Alevi bir vatandaşın evinin işaretleyenlerin provokasyon amaçladığını belirtti.

Yapılan olayın başarılı olmadığını tam tersi birlik ve beraberliği daha fazla güçlendirdiğini aktaran Tek, şunları kaydetti:

"Alevi vatandaşlarımızı hedef alıp ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef almaya çalışan bu alçak zihniyete karşı 'bir olalım, iri olalım hep birlikte Türkiye olalım' şiarıyla yolumuza devam edeceğiz. Çanakkale ruhunu nasıl 15 Temmuz günü yeşertmişsek, bugün yeniden bu hainlere ve fitneciler karşı yeşertip ülkemizin huzuru ve refahı için elimizden geleni yapacağız. ?Provokasyon yaratmak için uğraşan bu alçakların bir de gölgeleri var. İşte bugün görüyoruz, bu hain ve alçak niyetli saldırıyı siyasetlerine meze yapıp Alevi vatandaşlarımız üzerinden bir sömürü düzeni yaratmak istiyorlar. Buna da müsaade etmeyeceğiz. ?Alevilere 'defol' diyen zihniyet iyi bilsin ki, bu ülkeden biri defolup gidecekse o da bu ülkeyi bölmek isteyen hainlerdir, kardeşliğimizi zedelemek isteyen alçaklardır.

Kaynak: AA