TUNCELİ 40 yıl sonra döndüğü köyünde bal üretimine başladı, 53 kovanı tahrip edildi 40 yıl sonra döndüğü köyünde bal üretimine başladı, 53 kovanı tahrip edildiTUNCELİ'nin Pertek ilçesindeki köyüne, 40 yıl aradan sonra dönüp bal üreticiliğine başlayan Nurullah Sangur'a ait 53 kovan, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi.

40 yıl sonra döndüğü köyünde bal üretimine başladı, 53 kovanı tahrip edildi

TUNCELİ'nin Pertek ilçesindeki köyüne, 40 yıl aradan sonra dönüp bal üreticiliğine başlayan Nurullah Sangur'a ait 53 kovan, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi. Pertek ilçesindeki Pınarlar köyünden ailesiyle birlikte 40 yıl önce Elazığ'a göç eden Nurullah Sungur (45), yakın zamanda geri dönüp, bal üreticiliğine başladı. Cibo mevkisine yerleştirdiği 93 kovanla bal üreten Sungur'un kovanlarından 53'ü önceki gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi. Sabah saatlerinde arıların bulunduğu bölgeye gelen Sungur, kovanlarının tahrip olduğunu görünce jandarmayı aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Mağdur olduğunu söyleyen Nurullah Sungur, sorumluların yakalanmasını istedi. Köyüne 40 yıl aradan sonra dönüş yaparak, kendi arazisinde bal üreticiliği yapmaya başladığını anlatan Sungur, "40 yıl önce Elazığ'a göç ettik. Bu yıl köyümüze dönmeye karar verdim. Köye döndükten sonra arıcılık yapmaya başladım. Daha köye geleli birkaç gün oldu. Arıları Cibo mevkisindeki kendi arazimize yerleştirdik, sonra döndük evimize. Önceki gece kimliği belirsiz kişiler, arıları dağıtmış . Arılarımız telef olmuş, bazıları petekleri terk ederek gitmiş ve ballar talan edilmiş. Bunu yapanlarda insanlık ve vicdan yok. Suç duyurusunda bulunduk. Umarım yapanlar ortaya çıkarılır ve cezalarını çekerler" dedi.

Kaynak: DHA