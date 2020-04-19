Tunceli, 31 ildeki sokağa çıkma kısıtlamasına gönüllü uydu
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Tunceli, Güncel

Tunceli, 31 ildeki sokağa çıkma kısıtlamasına gönüllü uydu

Korona virüs salgını nedeniyle 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesi sonrası yasağın olmadığı Tunceli'de Vali Tuncay Sonel'in "evde kalalım" çağrısına vatandaşlar uydu; park, meydan ve sokaklar boş kaldı.

19.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:32
Tunceli, 31 ildeki sokağa çıkma kısıtlamasına gönüllü uydu

Korona virüs salgını nedeniyle 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesi sonrası yasağın olmadığı Tunceli'de Vali Tuncay Sonel'in "evde kalalım" çağrısına vatandaşlar uydu; park, meydan ve sokaklar boş kaldı.

Vali Tuncay Sonel, 2 gündür uygulanan 31 şehirdeki sokağa çıkma kısıtlamasına değinerek, "Tüm vatandaşlarımızı hafta sonu gönüllü olarak evde kalmaya davet ediyorum" paylaşımında bulundu. Vali Sonel'in çağrısını dikkate alan vatandaşlar, güzel havaya rağmen park, cadde, sokak ve meydanları boş bıraktı. Yapılan uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyan vatandaşlar, zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmadı. Özellikle şehrin en kalabalık noktaları olan Cumhuriyet Caddesi, Seyit Rıza Meydanı, Mameki Parkı, Belediye Kent Meydanı ve 15 Temmuz bulvarı boş kaldı.

İşlerin elbet düzeleceğini fakat giden sağlığın düzelmeyeceğini belirten esnaftan Deniz Fıstıkcıoğlu, "İlimizde sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen valimiz Tuncay Sonel'in çağrısına tüm Tunceli halkı uydu. Biz esnaf olarak vatandaşımızın dışarı çıkmasını istemiyoruz. Sağlık yerinde olsun başka bir şey istemiyoruz. İlk günden tüm tedbirleri alan valimize teşekkür ediyoruz" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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