Tunceli 2019 Dünya Rafting Şampiyonası Tunceli'de Yapılacak

2019 Dünya Rafting Şampiyonası Tunceli'de yapılacak

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı, 2019 Dünya Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Dünyanın en kaliteli rafting parkurlarından biri kabul edilen ve geçtiğimiz aylarda Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in girişimleri ve Türkiye Rafting Federasyonu'nun çalışmaları sonrası Munzur Vadisi Milli Parkı içinde geçen Munzur Çayı'nın 35 kilometrelik bölümü uluslararası rafting parkuru ilan edildi. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in girişimleri sonrasında Tunceli'de ilk kez 23-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası'ndan sonra Tunceli, bu kez de 2019 Dünya Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. 8-13 Haziran 2019'da düzenlenecek Dünya Rafting Şampiyonası'yla ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada Dünya Rafting Şampiyonası'nın 2019 yılında Tunceli'de yapılması ile ilgili Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in görüşlerine yer verilerek şöyle denildi:

"Geçtiğimiz 23-27 Mayıs tarihlerinde Tunceli'de ilk kez Türkiye Rafting Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonaya ülkemizin farklı yörelerinden gelen yaklaşık 500 sporcu ve teknik heyet katılmıştı. Düzenlenen organizasyon hem ilimizde rafting sporunun gelişmesine hem de ilimizin tanıtımına oldukça katkı sağlamıştı. Türkiye Rafting Şampiyonası'ndan sonra şimdi de 2019 yılı haziran ayında Tunceli'de Dünya Rafting Şampiyonası düzenlenecek. Böyle büyük bir organizasyonun ilimizde yapılması bizleri mutlu etti. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve WRF Dünya Rafting Federasyonu 2'nci Başkanı Sayın Fikret Yardımcı'ya şükranlarımı sunarım. Ülkemize ve ilimize hayırlı olsun."

Kaynak: DHA