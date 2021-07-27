Tunçbilek beldesinde çiftçiler mahsulünü hasat ediyor
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Tunçbilek beldesinde çiftçiler mahsulünü hasat ediyor

Tunçbilek beldesinde çiftçiler mahsulünü hasat ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde çiftçiler mahsulünü hasat etmeye devam ediyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde çiftçiler mahsulünü hasat etmeye devam ediyor.

Tunçbilek Belediyesi tarafından üç yıl önce alınan biçerdöver ile çiftçiler mahsulünü hasat ediyor.

Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün, çiftçilere bereketli günler dileyerek şunları söyledi; "Hasat dönemimiz çiftçilerimize bereketli olsun. Beldemizdeki çiftçilerimize destek olmak amacıyla Belediyemiz imkanları ile alınan biçer döverimiz ile çiftçimizin mahsulünü üç yıldır hasat ediyoruz. Beldemizdeki ve ülkemizdeki çiftçilerimize bol bereketli hasatlar diliyorum." - KÜTAHYA

Tunçbilek beldesinde çiftçiler mahsulünü hasat ediyor
Tunçbilek beldesinde çiftçiler mahsulünü hasat ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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