Tuncay Tütek kimdir? FOX konuğu Tuncay Tütek kaç yaşında, nereli?
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Tuncay Tütek kimdir? FOX konuğu Tuncay Tütek kaç yaşında, nereli?

Tuncay Tütek kimdir? FOX konuğu Tuncay Tütek kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

E- ticaret firması kurucusu Tuncay Tütek İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu. Tuncay Tütek kimdir? FOX konuğu Tuncay Tütek kaç yaşında, nereli? Detayla haberimizde.

E- ticaret firması kurucusu Tuncay Tütek İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu. Tuncay Tütek kimdir? FOX konuğu Tuncay Tütek kaç yaşında, nereli? Detayla haberimizde.

TUNCAY TÜTEK KİMDİR?

1997 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. Procter&Gamble'da marka yöneticiliği yaptı. 2014 yılında Ortadoğu'da bir şirkette Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü görevine devam etti. 1 yıl sonra Nazım Salur ve Serkan Borançılı ile kendi fikirlerini hayata geçirdi.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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