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Tuncay Şanlı Stoke City'i Kupada İpten Alıyor

Eski Milli futbolcu Tuncay Şanlı, 2010-11 sezonunda Stoke City forması giydiği dönemde Cardiff City'e karşı oynadıkları FA Kupası karşılaşmasında son dakikada attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve rövanş maçının oynanmasını sağladı.

20.02.2020 20:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:20

Eski Milli futbolcu , 2010-11 sezonunda forması giydiği dönemde Cardiff City'e karşı oynadıkları FA Kupası karşılaşmasında son dakikada attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve rövanş maçının oynanmasını sağladı.

Kaynak: Dugout

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