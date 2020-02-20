Tuncay Şanlı Stoke City'i Kupada İpten Alıyor
Eski Milli futbolcu Tuncay Şanlı, 2010-11 sezonunda Stoke City forması giydiği dönemde Cardiff City'e karşı oynadıkları FA Kupası karşılaşmasında son dakikada attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve rövanş maçının oynanmasını sağladı.
20.02.2020 20:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:20
Eski Milli futbolcu Tuncay Şanlı, 2010-11 sezonunda Stoke City forması giydiği dönemde Cardiff City'e karşı oynadıkları FA Kupası karşılaşmasında son dakikada attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve rövanş maçının oynanmasını sağladı.
Kaynak: Dugout
HABER YORUMLARI