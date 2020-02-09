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Tuncay Şanlı'dan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası olay sözler!

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrasında Tuncay Şanlı'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

09.02.2020 04:12 | Son Güncelleme: 09.02.2020 04:12
Tuncay Şanlı'dan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası olay sözler!

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrasında 'dan çarpıcı açıklamalar geldi.


"LİGDEN ÇEKİLELİM"


FB 'de maçı yorumlayan Tuncay Şanlı, hakem hatalarının yapıldığı öne sürerek "Fenerbahçe'den bu kadar korkuyorsanız 'Sizi şampiyon yapmayacağız.' deyin açık açık. Biz de ligden çekilelim" şeklinde konuştu.


Kaynak: Hürriyet

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