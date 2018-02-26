Tuncay Şanlı: Ben Sahada Oyuncu Olsam Bırakırdım

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay Şanlı, yayıncı kuruluşta konuştu.

"KOCAMAN'IN FARKLI BİR PLANI OLMADIĞI İÇİN MAÇI KAYBETTİ"

Yayıncı kuruluşta konuşan Tuncay Şanlı, "Fenerbahçe Beşiktaş'ın futboluna hiçbir şekilde karşılık veremedi. Ben sahada oyuncu olsaydım bırakırdım, golü yiyeceksem yiyim derdim. Öyle hırpalandı Fenerbahçeli futbolcular. Fenerbahçe'nin ilk 20 dakikadaki oyunu Kocaman'ın planladığı bir durumdu ama Beşiktaş'ın gollerinden sonra farklı bir planı olmadığı için maçı kaybetti." dedi.