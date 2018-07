Tuncay Özkan: Kurultay ile İlgili Yeterli Sayı Bulunduğunda Gereğini Yerine Getiririz (Geniş Haber)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, kurultay tartışmalarına ilişkin, "İl ve ilçe başkanlarımıza soruyoruz; onlardan gelen bize ulaşan verileri değerlendirdiğimizde arkadaşlarımızın 438 kadar imza toplayabildiklerini görüyoruz. Hadi diyelim 470 rakamına ulaşabilirler maksimum olarak düşünüyoruz. Delegelerimizin 'evet' diyebileceğini düşünmüyorum. Ama delegemiz 'evet' derse boynumuz kıldan ince ne derse onu yaparız. Bu konuda toplanmış yeterli imza varsa getirsinler gereğini hemen yapacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında kurultay tartışmalarına ilişkin konuştu.

Özkan, Kurultay ile ilgili yeterli sayı bulunduğunda gereğinin yapılacağını vurgulayarak, "CHP'nin gündeminde Kurultay talepleri var. Bununla ilgili bir değerlendirme yapmak için sizlerle bir araya geldim. CHP'de kurultay talepleri sayıların yarıştırılacağı basın toplantıları ile tabanımızın sürekli bununla meşgul edileceği bir noktaya getirilmemelidir. Hukuki zemini bellidir. Kurultayımızın nasıl toplanacağı tüzüğümüzde açıkça yazılı. Yeterli sayı bulunduğunda genel merkeze teslim edilir biz de bu sayının gereğini yerine getiririz. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Bir kurultay talebini CHP'nin ülke sorunları ile ilgileneceği bir noktada bir tren faciası yaşandı sorumlularını tartışacağımız ya da ekonomik krizi tartışacağımız yerde her gün CHP'nin iç sorunlarını kamuoyunun gündeminde tutup tartışmak partimize, partimizin algısına büyük zarar verir. Kurultay talebi her CHP'linin hakkıdır. Her türlü çalışma yapılabilir. Bu konuda toplanmış yeterli imza varsa getirsinler gereğini hemen yapacağız. Bunun böyle sayıları yarıştırmak basın toplantılarını yarıştırmak şekline dönüştürülmesi partimize, tabanına üyelerine büyük zarar verdiği kanaatindeyiz. Bu tartışmaları sonlandırmak üzere arkadaşlarımızda yeter sayıda imza varsa getirip teslim etmeleri durumunda gereğinin genel merkezce hemen yapılacağını bildirmek istiyorum. CHP tabanının Türkiye'nin sorunları ile içinde bulunduğumuz tablo ve gelmekte olan seçimle ilgili çalışma yapması gerekiyor bunun dışındaki çalışmalar hem tabanımızı hem bizi üzüyor. Toplanıp geldiğinde imzalar bununla ilgili işlem yapmayacağım diyen hiç kimse yok. En büyük vicdanımız kurultay vicdanıdır o vicdan 'kurultay yap' derse elbette yapacağız. Sürekli tartışmak doğru değil. Bu konuda tabanımızın, delegelerimizin iradesine karşı çıkacak ona hayır diyecek herhangi bir tutumumuz söz konusu değildir" diye konuştu.

"438 KADAR İMZA TOPLAYABİLDİKLERİNİ GÖRÜYORUZ. HADİ DİYELİM 470 RAKAMINA ULAŞABİLİRLER MAKSİMUM"

Özkan, "Arkadaşlarımın söylediği rakamlar üzerine bir şey söylemek istemiyorum ama bizim ulaştığımız rakamdan bahsedebilirim. İllerden ve ilçelerden... bize gelen herhangi bir noter belgesi yok. Genel merkeze noterden tasdikli 'kongre istiyorum diye bir delege imzası ulaştı mı?' diye soruyorsanız böyle bir imza yok gelmedi. İl ve ilçe başkanlarımıza soruyoruz; onlardan gelen bize ulaşan verileri değerlendirdiğimizde arkadaşlarımızın 438 kadar imza toplayabildiklerini görüyoruz. Hadi diyelim 470 rakamına ulaşabilirler maksimum olarak düşünüyoruz. Ben daha önce de söyledim. şahsen kongre toplayabilecek sayıya ulaşılabileceğini sanmıyorum. Türkiye'nin gündemi tabanımız tarafından izleniyor. Yerel seçim gündemi var. Delegelerimizin 'evet' diyebileceğini düşünmüyorum. Ama delegemiz 'evet' derse boynumuz kıldan ince ne derse onu yaparız" ifadelerini kullandı.

"MUHALEFETİN DELEGELER İLE KONUŞMASI NE KADAR DOĞAL İSE GENEL MERKEZ YÖNETİMİNİN KONUŞMASI DA DOĞAL"

Özkan, "Muhalefetin delegeler ile konuşması ne kadar doğal, doğru ise genel merkez yönetiminin delegelerle konuşması da doğal bir şey. Aykırılık yok. Ama hiç kimse bizim delegemiz üzerinde bir baskı, algı operasyonu yürütemez. Delegemiz bir şeye karar verirse onun gereğini yerine getirir. burası CHP. Türkiye'yi karartmak isteyen geleceğini yok etmek isteyen siyasi görüşlerle mücadele edenlerin yuvası. Delegesine hiç kimse baskı yapamaz haddi de hakkı da değil. Parti içinden de dışından da olmaz. Bu partiye dışarıdan müdahale etmek isteyenler haddini bilecek. İçeriden delegemiz istediği her şeyi yapabilir. İmza tüzükteki sayıya ulaştığında gereğini derhal yerine getiririz. Bizim arkadaşlarımız sayın Yaşar Tüzün diğer arkadaşlar bizim arkadaşlarımız. Biz AKP karanlığına karşı Türkiye'yi yozlaştırmak isteyen Atatürk aydınlığından koparmak isteyen her mücadeleye karşı omuz omuza mücadele ederiz" açıklamasında bulundu.

"BU PARTİDE KURULTAY İSTEĞİ BİR AYRIŞMA GÖSTERGESİ FALAN DEĞİLDİR"

Özkan, "Bu partide kurultay isteği bir ayrışma göstergesi falan değildir. Dışa dönük mücadelemizi omuza omuza yoldaşlık hukuku içinde devam ettiriyoruz hiç bir sıkıntı yok" dedi.

"İMZA TOPLANDIĞINDA KEMAL KILIÇDAROĞLU ADAY OLUR MU?"

"İmza toplandığında Kemal Kılıçdaroğlu aday olur mu?" sorusu üzerine Özkan, "Öngörmüyorum o yüzden böyle bir şey konuşmadım. 6 ay önce bir güven oylamasından çıktık. Orada yetki almış bir kuruluz. Bununla ilgili bir güven oylaması ihtiyacı içinde değiliz. Güven oylaması için sayılar belli. O sayılara ulaşıldığında elbette büyük kurultay toplanır CHP'nin büyük vicdanı gereğini yerine getirir" diye konuştu.