Tuncay Mollaveisoğlu hakkında Muğla Valiliğince soruşturma başlatıldı
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Tuncay Mollaveisoğlu hakkında Muğla Valiliğince soruşturma başlatıldı

Tuncay Mollaveisoğlu hakkında Muğla Valiliğince soruşturma başlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla Valiliği tarafından, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde danışman kadrosunda görev yapan Tuncay Mollaveisoğlu'na soruşturma başlatıldı.

Muğla Valiliği tarafından, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde danışman kadrosunda görev yapan Tuncay Mollaveisoğlu'na soruşturma başlatıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinde danışman kadrosunda görev yapan ve iddialara göre belediyeye uğramadan maaş aldığı bilgileri bulunan Tuncay Mollaveisoğlu hakkında Muğla Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tuncay Mollaveisoğlu hakkında Muğla Valiliğince soruşturma başlatıldı - Haberler
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