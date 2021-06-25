Tuncay Mollaveisoğlu hakkında Muğla Valiliğince soruşturma başlatıldı

Muğla Valiliği tarafından, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde danışman kadrosunda görev yapan Tuncay Mollaveisoğlu'na soruşturma başlatıldı.

Muğla Valiliği tarafından, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde danışman kadrosunda görev yapan Tuncay Mollaveisoğlu'na soruşturma başlatıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinde danışman kadrosunda görev yapan ve iddialara göre belediyeye uğramadan maaş aldığı bilgileri bulunan Tuncay Mollaveisoğlu hakkında Muğla Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı