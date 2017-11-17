Tuncay: Döviz Kuru Artışı Osb'lerin Elektrik Tedarikini Zorlaştırıyor

ANADOLU Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, Eylül ayının sonlarından itibaren Türk Lirasının ABD doları karşısında hızla değer kaybettiğini belirterek, bunun sonucunda da imalat sanayi üretiminin olumsuz etkilendiğini ifade etti.



Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, döviz kuru artışıyla yükselen elektrik enerjisi fiyatlarının organize sanayi bölgelerini zora soktuğunu ve bu durumun da üretimi derinden etkilediğini söyledi. Tuncay, yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Para birimimizin ABD doları karşısında daha da değer kaybetme olasılığı mevcuttur. Bu değer kaybının enflasyon, borç geri ödemesi ve ülkemizin yeniden borçlanma kapasitesi gibi konularının yanı sıra, enerji sektörü ve imalat sanayi üretimini de olumsuz etkilediği açıktır."



'ENERJİ SEKTÖRÜNE YANSIYAN OLUMSUZ ETKİ, OSB'LERİ VURDU'



Ciddi riskleri olan ve döviz kuru artışından en çok etkilenen kesimlerin başında enerji sektörünün geldiğini dile getiren Tuncay, üretim sektörünü doğrudan etkileyen döviz kuru artışının elektrik enerjisi piyasasındaki iki olumsuz sonucuna değindi. Tuncay, "Bunlardan ilki petrol ve doğalgaz ithalatına dayanan elektrik enerjisi üretim maliyeti ve buna bağlı elektriğin perakende satış fiyatının artıyor olmasıdır. İkincisi ise elektrik üreticilerinin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması(YEKDEM) çerçevesinde ödemek zorunda oldukları USD bazlı bedellerin fiyatlara yansıtılması ve bu durumun kaldırılabilir olmaktan çıkmasıdır. Bunlarla beraber sürekli döviz kuru artışı elektrik enerjisi tedarikini ve imalat sanayi üretimini zorlamaya başlamıştır" diye konuştu.



'SERBEST PİYASADAN ENERJİ TEMİNİ İMKANSIZLAŞIYOR'



Günümüzde serbest piyasadan enerji temin etmenin imkansız hale geldiğini kaydeden Tuncay, şu bilgileri verdi:



"Enerji maliyetleri artışı öyle bir noktaya geldi ki tedarikçi firmalar OSB'lere elektrik enerjisi vermek istemiyor. OSB'lerin hemen hemen tamamının bu riskle karşı karşıya kalmaları ihtimal dahilindedir. Serbest tüketici olarak Anadolu OSB, halen kullanmakta olduğu elektrik üreticisinden 0,179900 TL/kwh fiyatla elektrik enerjisi tedarik ederek, katılımcılarımıza dağıtım yapmaktayız, ancak tedarikçi firma, 01.12.2017 tarihinden itibaren bu fiyatla enerji veremeyeceğini, başka elektrik üreticisi firmaların da aynı nedenle teklif veremeyeceği ihtimali dahilinde olduğunu tarafımıza bildirilmiştir."



- Ankara