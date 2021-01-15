Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi düşüyor
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Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi düşüyor

15.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:08
Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi düşüyor

Edirne'den geçen ve yer yer taşkın yapan Tunca ile Meriç nehirlerinin debisi düşmeye devam ediyor.

Edirne'den geçen ve yer yer taşkın yapan Tunca ile Meriç nehirlerinin debisi düşmeye devam ediyor.

Kaynağını Bulgaristan'dan alan nehirlerin debileri, havzalarındaki ve Edirne'deki kuvvetli sağanağın etkisiyle kısa sürede yükselmişti.

Tunca Nehri debisinin 20 kat artmasıyla nehir yatağına yakın tarım arazileri, köy yolları ve Sarayiçi Adası'nda taşkınlar yaşanmıştı.

Nehrin debisi 211 metreküp/saniye seviyelerinde pik yapması sonrası düşüşe geçmişti. Sarı ikaz seviyesinde akışını sürdürse de nehir, 82 metreküp/saniye seviyelerine indi.

Ancak taşkın nedeniyle Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Er Meydanı, Osmanlı saray kalıntılarının olduğu bölge, Balkan Şehitliği, Tavuk Ormanı gibi alanlara yayılan su henüz çekilmedi.

Meriç'te düşüş var

Gece yarısına kadar yükselme eğiliminde seyreden Meriç Nehri'ndeki su seviyesi de sabah saatlerinde düşüşe geçti.

Bu nehir için de sarı ikaz devam ediyor.

Tunca ve Arda nehirlerinin beslediği Meriç'teki düşüşün devam etmesinin Bulgaristan tarafındaki meteorolojik duruma bağlı olduğu belirtiliyor.

Edirne'de güneşli ve yağışsız bir hava hakimken, Bulgaristan'da yer yer sağanak görülüyor. Bu sağanaklar düşen debiye yükseliş olarak etki edebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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