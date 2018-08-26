Tunca ve Meriç Nehirlerinin Debisi Düştü - Edirne

Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi, kuraklık, sıcak hava ve yoğun tarımsal sulama nedeniyle düştü.

Edirne ve çevresinde uzun süredir yağışın olmaması, kış ayları ve baharda taşkınların yaşandığı Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesinin düşmesine neden oldu.

DSİ tarafından yapılan son ölçümlerde, Meriç Nehri'nin debisi saniyede 119 metreküp, Tunca Nehri'nin ise 10 metreküp olarak belirlendi.

Debinin düşmesi ve su seviyesinin azalmasıyla nehir yatağında kum adacıkları belirmeye başladı ve kıyılarda sazlıklar oluştu.

Su akışının yavaş olmasından dolayı Meriç Köprüsü'nün ayaklarında ağaç dallarını biriktiği gözlendi.