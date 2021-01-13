AFAD VE BELEDİYE EKİPLERİ SELDE TUNCA NEHRİNDE MAHSUR KALAN HAYVANLARI BESLEDİ
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AFAD VE BELEDİYE EKİPLERİ SELDE TUNCA NEHRİNDE MAHSUR KALAN HAYVANLARI BESLEDİ

13.01.2021 12:38 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:45
AFAD VE BELEDİYE EKİPLERİ SELDE TUNCA NEHRİNDE MAHSUR KALAN HAYVANLARI BESLEDİ

Tunca Nehri taştı, minibüsünün üzerinde mahsur kalan sürücüyü, AFAD kurtardı(2)AFAD, Edirne'de Tunca Nehri'nin taşması sonucu sular altında kalan Sarayiçi'ndeki hayvanları unutmadı.

Tunca Nehri taştı, minibüsünün üzerinde mahsur kalan sürücüyü, AFAD kurtardı(2)

AFAD, Edirne'de Tunca Nehri'nin taşması sonucu sular altında kalan Sarayiçi'ndeki hayvanları  unutmadı. Botlarla Sarayiçi'ndeki Tavuk Ormanı Bölgesi'ne giden ekipler, mahsur kalan hayvanlar için yem bıraktı. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, ormanlık alanda mahsur kalan hayvanların büyük bölümünün gece bölgeden alındığını söyledi.

ALARM SÜRÜYOR

Öte yandan kırmızı alarm verilen Tunca Nehri'nin debisi öğle saatlerinde 208 metreküpsaniyeden 211metreküpsaniyeye yükseldi. Sarı alarm verilen Meriç Nehri'nin debisi ise Kirişhane İstasyonu'nda 769 metreküp saniyeden 813 metreküpsaniyeye çıktı.

AFAD VE BELEDİYE EKİPLERİ SELDE TUNCA NEHRİNDE MAHSUR KALAN HAYVANLARI BESLEDİ
AFAD VE BELEDİYE EKİPLERİ SELDE TUNCA NEHRİNDE MAHSUR KALAN HAYVANLARI BESLEDİ
AFAD VE BELEDİYE EKİPLERİ SELDE TUNCA NEHRİNDE MAHSUR KALAN HAYVANLARI BESLEDİ
AFAD VE BELEDİYE EKİPLERİ SELDE TUNCA NEHRİNDE MAHSUR KALAN HAYVANLARI BESLEDİ
AFAD VE BELEDİYE EKİPLERİ SELDE TUNCA NEHRİNDE MAHSUR KALAN HAYVANLARI BESLEDİ
AFAD VE BELEDİYE EKİPLERİ SELDE TUNCA NEHRİNDE MAHSUR KALAN HAYVANLARI BESLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY

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