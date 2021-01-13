AFAD VE BELEDİYE EKİPLERİ SELDE TUNCA NEHRİNDE MAHSUR KALAN HAYVANLARI BESLEDİ
Tunca Nehri taştı, minibüsünün üzerinde mahsur kalan sürücüyü, AFAD kurtardı(2)AFAD, Edirne'de Tunca Nehri'nin taşması sonucu sular altında kalan Sarayiçi'ndeki hayvanları unutmadı.
Tunca Nehri taştı, minibüsünün üzerinde mahsur kalan sürücüyü, AFAD kurtardı(2)
AFAD, Edirne'de Tunca Nehri'nin taşması sonucu sular altında kalan Sarayiçi'ndeki hayvanları unutmadı. Botlarla Sarayiçi'ndeki Tavuk Ormanı Bölgesi'ne giden ekipler, mahsur kalan hayvanlar için yem bıraktı. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, ormanlık alanda mahsur kalan hayvanların büyük bölümünün gece bölgeden alındığını söyledi.
ALARM SÜRÜYOR
Öte yandan kırmızı alarm verilen Tunca Nehri'nin debisi öğle saatlerinde 208 metreküpsaniyeden 211metreküpsaniyeye yükseldi. Sarı alarm verilen Meriç Nehri'nin debisi ise Kirişhane İstasyonu'nda 769 metreküp saniyeden 813 metreküpsaniyeye çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY