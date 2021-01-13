Tunca Nehri taştı, minibüsünün üzerinde mahsur kalan sürücüyü, AFAD kurtardı
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Tunca Nehri taştı, minibüsünün üzerinde mahsur kalan sürücüyü, AFAD kurtardı

13.01.2021 10:13 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:18
Tunca Nehri taştı, minibüsünün üzerinde mahsur kalan sürücüyü, AFAD kurtardı

EDİRNE'de etkili olan sağanak ve Bulgaristan'dan gelen sular nedeniyle debisi 208 metreküp/saniyeye yükselen Tunca Nehri'ndeki alarm seviyesi, turuncudan kırmızıya yükseltildi.

EDİRNE'de etkili olan sağanak ve Bulgaristan'dan gelen sular nedeniyle debisi 208  metreküp/saniyeye yükselen Tunca Nehri'ndeki alarm seviyesi, turuncudan kırmızıya yükseltildi. Nehrin taşması sonucu Hatipköy ile Büyükismailce köyleri arasındaki kara yolunda aracıyla mahsur kalan bir kişi ise, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Edirne'yi 3 gündür etkisi altına alan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi, su baskınlarına neden oldu. Bulgaristan'daki yağışlarla birlikte Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri yükseldi. Meriç Nehri'nin debisi Kirişhane İstasyonu'nda 769 metreküp/saniyeye yükselirken, sarı alarm verildi. Tunca Nehri'nin debisi ise 208 metreküp/saniyeye yükselirken, alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi.

MAHSUR KALDI

Bulgaristan sınırındaki Tunca Hudut Bölüğü'ne minibüsüyle yemek götüren bir kişi ise, Hatipköy-Büyükismailce köyleri arasındaki yolda mahsur kaldı. Yaklaşık 1,5 metre yükselen sudan kendi imkanlarıyla kurtulamayan sürücü, aracının üzerine çıkarak yardım istedi. AFAD ekipleri, bölgeye botla giderek, adı açıklanmayan kişiyi kurtardı.

YAĞLI GÜREŞ ALANI SULAR ALTINDA

Tunca Nehri'nin taşması sonucu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi, sular altında kaldı. Köprülerin de suyun altında kaldığı bölgeye girişler, kapatıldı. Balıkçıların kayıklarla gezdikleri Sarayiçi'nde belediye ekipleri önlem aldı.

KÖY YOLLARI GİDEN YOL ŞERİT ÇEKİLEREK KAPATILDI

Binlerce dönüm arazinin suyla dolmasına neden olan Tunca Nehri'nin taşmasıyla Edirne'den Büyükdöllük, Muratçalı, Değirmenyeni, Yolüstü, Hatipköy ve Suakacağı köylerine giden yol, trafiğe kapatıldı. 6 köye ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor

Tunca Nehri taştı, minibüsünün üzerinde mahsur kalan sürücüyü, AFAD kurtardı
Tunca Nehri taştı, minibüsünün üzerinde mahsur kalan sürücüyü, AFAD kurtardı
Tunca Nehri taştı, minibüsünün üzerinde mahsur kalan sürücüyü, AFAD kurtardı
Tunca Nehri taştı, minibüsünün üzerinde mahsur kalan sürücüyü, AFAD kurtardı
Tunca Nehri taştı, minibüsünün üzerinde mahsur kalan sürücüyü, AFAD kurtardı
Tunca Nehri taştı, minibüsünün üzerinde mahsur kalan sürücüyü, AFAD kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY

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