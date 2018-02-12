Tunca Nehri Sarayiçi'nde Taşma Seviyesinde Akıyor (2)

Edirne'den geçen Tunca Nehri, Sarayiçi mevkisinde taşma seviyesinde akmaya başladı.

Havzasının bulunduğu Bulgaristan ve Edirne'deki yağışlar nedeniyle Tunca Nehri'nin debisinde ani yükselme meydana geldi.

DSİ Değirmenyeni Ölçüm İstasyonu'ndan alınan veriye göre, "sarı alarm" durumunda akan nehir, Sarayiçi mevkisinde etrafına sızmaya başladı. DSİ ölçümüne göre, yükselmeye devam eden Tunca Nehri 111 metreküp/saniye seviyesinde akışını devam ettiriyor.

Kent merkezini Yeniimaret Mahallesi ile bağlayan Fatih ve Kanuni köprülerinde ulaşımda şu an için herhangi bir olumsuzluk yok ancak debinin biraz daha yükselmesi durumunda Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri köprüleri geçişe kapatacak.

Yerleşim alanlarının olmadığı Sarayiçi mevkisinde Tunca Nehri'nin taşması halinde Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi, Balkan Şehitliği, Adalet Kasrı ve Saray kalıntıları yer yer sular altında kalıyor.