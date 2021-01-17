Tunca Nehri'nin debisi düştü taşkın suyu çekilmeye başladı

Edirne'den geçen Tunca Nehri'nin debisinin düşmesiyle taşkın suyu da çekilmeye başladı.

Edirne'den geçen Tunca Nehri'nin debisinin düşmesiyle taşkın suyu da çekilmeye başladı.

Havzasındaki kuvvetli sağanaklara bağlı olarak hafta başında debisi 20 kat artarak saniyede 211 metreküp seviyelerine yükselen Tunca Nehri'nin yatağına yakın tarım arazileri, köy yolları ve Sarayiçi'nde taşkınlar yaşanmıştı.

Hafta ortasından itibaren düşmeye başlayan suyun debisi, bugün Suakacağı istasyonunda saniyede 82 metreküp olarak ölçüldü. Su debisinin düşmesiyle Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi'ndeki taşkın suyu da çekilmeye başladı.

Güreşlerin yapıldığı er meydanı ve heykellerin bulunduğu bölümdeki suyun seviyesinde düşüş görülürken, nehrin geçtiği bölgedeki su seviyesinde değişme olmadı.

Yağış beklenmeyen kentte nehrin seviyesinin önümüzdeki hafta normale döneceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı