Tunca Nehri'nin debisi 3 günde 3 kat arttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunca Nehri'nin debisi 3 günde 3 kat arttı

İhlas Haber Ajansı, Şener Urfa - Güncel
 - Güncelleme:

- Tunca Nehri'nin debisi 3 günde 3 kat arttı Edirne ve Bulgaristan'da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Tunca Nehri'nin debisi 3 günde 3 kat arttı.

EDİRNE (İHA) - - Tunca Nehri'nin debisi 3 günde 3 kat arttı

EDİRNE - Edirne ve Bulgaristan'da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Tunca Nehri'nin debisi 3 günde 3 kat arttı.

Kaynağını Bulgaristan'dan alan ve Edirne'den de geçen Tunca Nehri havzasında son 1 haftada zaman zaman etkili olan sağanak yağışlar, Tunca Nehri'nin su seviyesini artırmaya devam ediyor.

Nehir debileri verilerine göre, Tunca Nehri Suakacağı istasyonunda 6 Şubat 2022 tarihinde yapılan ölçümde 11 metreküp/saniye olan debi, bugün 43 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Tunca Nehri'nin debisi 3 günde 3 kat arttı

Tunca Nehri'nin debisi 3 günde 3 kat arttı

Tunca Nehri'nin debisi 3 günde 3 kat arttı

İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - Güncel

Bulgaristan, Tunca Nehri, Edirne, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title