Tunca Nehri'ne atılan yavru köpek güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde kurtuldu
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Tunca Nehri'ne atılan yavru köpek güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde kurtuldu

Tunca Nehri'ne atılan yavru köpek güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde kurtuldu
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de, Tunca Nehri'ne atılan yavru köpek güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde kurtarıldı.

Edirne'de, Tunca Nehri'ne atılan yavru köpek güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen nehirde balık tutan çocuklardan biri yavru sokak köpeklerinden birini nehre attı.

Durumu fark eden Edirne Belediyesi güvenlik görevlisi Kadir Can Yalçın, balık tutan vatandaşları uyararak olay yerinden uzaklaştırdı ve polis ekiplerine haber verdi.

Sudan çırpınarak kıyıya gelen köpek, Yalçın ve ekiplerce bezle kurulandı.

Yalçın, AA muhabirine, balık tutanlar arasındaki çocuğun yavru köpeği nehre attığını söyledi.

Kendi çabasıyla sudan çıkan köpeğin durumunun iyi olduğunu anlatan Yalçın, Sarayiçi bölgesinde onlarca sokak hayvanının yaşadığını, hayvanları koruyarak beslediklerini de ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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