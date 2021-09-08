Tunca Nehri'ndeki kirlilik doğal yaşamı olumsuz etkiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunca Nehri'ndeki kirlilik doğal yaşamı olumsuz etkiliyor

Tunca Nehri'ndeki kirlilik doğal yaşamı olumsuz etkiliyor
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'den geçen Tunca Nehri'nin debisi sıcak hava ile tarımsal sulamanın etkisiyle düşerken, nehirdeki oksijen miktarının azalması ve dipte biriken çöplerin gün yüzüne çıkması doğal yaşamı olumsuz etkiliyor.

Edirne'den geçen Tunca Nehri'nin debisi sıcak hava ile tarımsal sulamanın etkisiyle düşerken, nehirdeki oksijen miktarının azalması ve dipte biriken çöplerin gün yüzüne çıkması doğal yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kaynağını Bulgaristan'dan alan Tunca Nehri'nin hem havzasındaki hem de Edirne'deki yağışların azlığından dolayı debisinde düşüş yaşanıyor.

Bu ay ortalama saniyede 4 metreküp olan Tunca'nın akışı, geçen yıl aynı dönemde 6 metreküp/saniye, bir önceki yılda ise 9 metreküp/saniye olarak kayıtlara geçmişti.

Hem su seviyesinin azaldığı hem de organik kirlilik yükünün fazlalaştığı nehirde su mercimeği ve benzeri organizmalarda da artış gözleniyor.

Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve Kuş Bilimci Mustafa Kaya, AA muhabirine, son zamanlarda yağışların azalmasıyla Edirne'deki nehirlerde de su seviyesinin düştüğünü belirtti.

Özellikle Tunca'da su seviyesinin azalmasıyla bitki örtüsünün çoğaldığını anlatan kaya, nehir dibinde biriken çöplerin de gün yüzüne çıktığını söyledi.

Kaya, "Bitki örtüsünün artmasıyla doğal olarak sudaki oksijen miktarı azalıyor. Nehirdeki özellikle mikroskobik canlılar ve bazı bitkiler ölmeye başlıyor. Nehirde başlayan kokuşmalar insanlar kadar suda yaşayan canlıları da olumsuz etkiliyor. Nehirde başta ördekler olmak üzere su kuşlarının yaşam alanları da var. Su içerindeki besinlerin azalması tabii ki onları da olumsuz etkiliyor. Nehirdeki kirlilik canlı yapısına ve ekosisteme zarar veriyor." diye konuştu.

"Doğaya ve nehirde yaşayan canlılara saygılı olmalıyız"

Edirne'de yaşayan Giray Coşkun da Tunca Nehri ve çevresindeki kirliliğin her geçen gün arttığını dile getirdi.

Nehirdeki çöplerin artık herkesi rahatsız etmeye başladığını anlatan Coşkun, "Buradaki kirliliğe bir çözüm bulunması gerekir. Herkes kendi çöpünü çevreye gelişi güzel atmasa aslında hiçbir sorun çıkmayacak. Doğaya ve nehirde yaşayan canlılara saygılı olmalıyız." dedi.

Eliz Sam ise nehir kenarında vakit geçiren insanların çöplerini ve tükettikleri içeceklerin şişelerini nehre atması nedeniyle kirliliğin son bir yılda gözle görülür bir şekilde arttığına dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

Hükümet kurma çalışmalarının sonuçsuz kaldığı Bulgaristan'da bu yıl üçüncü kez genel seçime gidilecek
Hükümet kurma çalışmalarının sonuçsuz kaldığı Bulgaristan'da bu yıl üçüncü kez genel seçime gidilecek
Son dakika haber: Hükümet kurma çalışmalarının sonuçsuz kaldığı Bulgaristan'da, bir yıl içinde üçüncü kez genel seçime gidilecek.
Son dakika haber: Hükümet kurma çalışmalarının sonuçsuz kaldığı Bulgaristan'da, bir yıl içinde üçüncü kez genel seçime gidilecek.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Faik Öztrak Murat Kurum Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Seda Sayan Düm Tek Tek Şeyma Subaşı
Spor Diego Cristiano Çağdaş Atan Lionel Messi Ünal Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tunca Nehri'ndeki kirlilik doğal yaşamı olumsuz etkiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 10:10:23. #1.14#

title