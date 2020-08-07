Tunca Nehri'nde kuraklık alarmı Edirne'de bulunan Tunca Nehri'nin debisi gözle görülür şekilde azaldı.

Edirne'de bulunan Tunca Nehri'nin debisi gözle görülür şekilde azaldı.

Edirne'de kış ve yaz mevsimlerinin kurak geçmesi nedeniyle Tunca Nehri adeta kuruma noktasına geldi. Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, kış aylarında taşkın yaşandığında 150 metreküp/saniye olan Tunca Nehri'nin su seviyesi bugünlerde ise 3 metreküp/saniyeye kadar düştü.

Gözle görülür şekilde debisi azalan Tunca Nehri'nde su akışının durma noktasına geldiği ve çevresinde yabani bitkilerin çıkmaya başladığı görüldü. Bazı bölgelerinde kum adacıklar oluşan Tunca Nehri'nin su akışı sağlanamayan bazı gözleri ise adeta kapanma noktasına gelerek çim bahçesine döndü.

(Şener Urfa/İHA)

Kaynak: İHA