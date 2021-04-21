Tunca Nehri'nde, kayıp kişi için 'kurbağa adamlar' ile arama
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Tunca Nehri'nde, kayıp kişi için 'kurbağa adamlar' ile arama

Tunca Nehri'nde, kayıp kişi için 'kurbağa adamlar' ile arama
Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER - Haberler | Güncel

EDİRNE'de, 2 gündür haber alınamayan Abdi Özer (80) için Tunca Nehri'nde başlatılan arama çalışmalarına devam ediliyor.

EDİRNE'de, 2 gündür haber alınamayan Abdi Özer (80) için Tunca Nehri'nde başlatılan arama çalışmalarına devam ediliyor. Aramalara Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden gelen 'kurbağa adamlar' ve AFAD ekipleri de destek verirken, Özer'in yakınları ise endişeli bekleyişini sürdürüyor.

Edirne'nin Yolüstü köyünde yaşayan Nejat Özer, önceki gün saat 19.00'dan itibaren ulaşamadıkları babası Abdi Özer için İl Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu. Özer'in, babasına ait olan ve Tunca Nehri kıyısında bulunan balıkçı teknesinin de yerinde olmadığını söylemesi üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi, dün nehirde zodyak bot ve havadan da dronla arama çalışması başlattı. Gün içinde yapılan aramalardan sonuç alınamazken, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi.Kayıp Abdi Özer'i arama çalışmaları, bugün de günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Aramalar için bölgeye Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı Grup Amirliği'nde görevli 'kurbağa adamlar' sevk edildi. İki ekiple gelen 'kurbağa adamlar'ın da katıldığı arama çalışmaları, Özer'in Tunca Nehri'nde ağ kurduğu bölgelerde yoğunlaştırıldı. 'Kurbağa adamlar'ın su altı aramasına, gün boyu nehir üzerinde AFAD ekipleri, zodyak botlarla köylüler de kendilerine ait kayıklarla gezerek destek verdi. Abdi Özer'in yakınları ise bölgede endişeli bekleyişine devam ediyor.


Tunca Nehri'nde, kayıp kişi için 'kurbağa adamlar' ile arama
Tunca Nehri'nde, kayıp kişi için 'kurbağa adamlar' ile arama
Tunca Nehri'nde, kayıp kişi için 'kurbağa adamlar' ile arama
Tunca Nehri'nde, kayıp kişi için 'kurbağa adamlar' ile arama
Tunca Nehri'nde, kayıp kişi için 'kurbağa adamlar' ile arama
Tunca Nehri'nde, kayıp kişi için 'kurbağa adamlar' ile arama
Tunca Nehri'nde, kayıp kişi için 'kurbağa adamlar' ile arama
Tunca Nehri'nde, kayıp kişi için 'kurbağa adamlar' ile arama
Tunca Nehri'nde, kayıp kişi için 'kurbağa adamlar' ile arama
Tunca Nehri'nde, kayıp kişi için 'kurbağa adamlar' ile arama
Tunca Nehri'nde, kayıp kişi için 'kurbağa adamlar' ile arama
Tunca Nehri'nde, kayıp kişi için 'kurbağa adamlar' ile arama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER

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