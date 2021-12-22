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Tunca Nehri'nde kadın cesedi bulundu

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de, Tunca Nehri'nde kadın cesedi bulundu.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Tunca Nehri'nde kadın cesedi bulundu.

Gazi Mihal Köprüsü yakınlarında nehirde ceset görenler, polisi aradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, sudan kadın cesedi çıkardı.

Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kadının kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

Tunca Nehri'nde kadın cesedi bulundu

Tunca Nehri'nde kadın cesedi bulundu

Tunca Nehri'nde kadın cesedi bulundu

TUNCA NEHRİ'NDE KADIN CESEDİ BULUNDU

TUNCA NEHRİ'NDE KADIN CESEDİ BULUNDU

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AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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