Tunca Nehri'nde kadın cesedi bulundu
AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne'de, Tunca Nehri'nde kadın cesedi bulundu.
EDİRNE (AA) - Edirne'de, Tunca Nehri'nde kadın cesedi bulundu.
Gazi Mihal Köprüsü yakınlarında nehirde ceset görenler, polisi aradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, sudan kadın cesedi çıkardı.
Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.
Kadının kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.