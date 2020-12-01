Tunca Nehri kıyısında yürüyüş yoluna aydınlatma direkleri dikilmesine çevrecilerden tepki

EDİRNE Belediyesi'nce, Tunca Nehri'nin kıyısında yapımına devam edilen yürüyüş ve bisiklet yoluna aydınlatma direkleri dikilmesine çevreciler tepki gösterdi.

EDİRNE Belediyesi'nce, Tunca Nehri'nin kıyısında yapımına devam edilen yürüyüş ve bisiklet yoluna aydınlatma direkleri dikilmesine çevreciler tepki gösterdi. Bölgede yaşamını sürdüren canlı habitatı olduğunu söyleyen Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, "Bu kadar bir alanı aydınlatmak için 150 direğin hiçbir anlamı yok. Hele ki doğal bir ortamda sabaha kadar ışık koymanın bir anlamı yok. Buradaki canlı habitatı yok edersiniz" dedi.

Edirne Belediyesi tarafından 2020'nin ocak ayında Tunca Nehri kıyısında yapımına başlanan bisiklet ve yürüyüş yolu projesinde ilk olarak beton yol yapıldı. Duruma çevre gönüllüsü derneklerin itiraz etmesiyle beton yol 5 ay sonra kaldırıldı. Devam eden projenin değiştirilmesinin ardından bu kez de söz konusu yol üzerine 150 aydınlatma direği dikildi. Aydınlatma direklerinin bölgedeki canlı habitatını etkileyeceğini söyleyen çevreciler, duruma itiraz etti. Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, projenin yapılırken, bilim insanlarından yardım alınması gerektiğinin altını çizdi.

'AYDINLATMAK İÇİN 150 DİREĞİN HİÇBİR ANLAMI YOK'Söz konusu bölgenin nehir kıyısı ve doğal ortam olduğunu söyleyen Eren, "Burası bir kıyı, doğal ortam. Burada bir canlı habitatı var. Bizim dışımızda da canlılar var. Böceği, kelebeği, bitkisi var. Böyle bir projenin buraya yapılması son derece yanlış. Bu kadar bir alanı aydınlatmak için 150 direğin hiçbir anlamı yok. Hele ki doğal bir ortamda sabaha kadar ışık koymanın bir anlamı yok. Buradaki canlı habitatı yok edersiniz. Buraya yapılan yürüyüş yolunun da aslında bir anlamı yok. İnsanlar zaten patika haline dönmüş bir yol üzerinde yürüyorlardı. Gereksiz yere, pahalı malzemeler kullanılarak bir çalışma yapıldı" dedi.'CANLILARI KORUYAN BİR PROJE OLABİLİRDİ'Büyük projeler yapılırken, bilim insanlarıyla ortak çalışılması gerektiğini belirten Eren, "Biz önce büyük projeler yapılırken, Trakya Üniversitesi'nde ilgili bölümlerle görüşülmesini istiyoruz. Belki biyoloji bölümüyle burada yaşayan canlıları korumaya yönelik bir proje olabilirdi. Aksine buradaki canlı toprağı ortadan kaldırıp üzerine beton dökmek bir projeye yakışmaz. Bu doğal bir proje değil. Üstelik Edirne Belediyesi'nin geçmişte doğa dostu projelerle ödül almışlığı var. Böyle bir belediye nasıl bu kadar doğaya ve canlılara aykırı proje yapabiliyor. Bunu soruyoruz Edirne Belediyesi'ne" diye konuştu.'TAŞKIN SAHASINA ÇİVİ BİLE ÇAKAMAZSINIZ'

Söz konusu bölgenin aynı zamanda taşkın sahası olduğunu da hatırlatan Ayten Eren, "Burası aynı zamanda taşkın sahası. Taşkın sahasına çivi bile çakamazsınız. Burada görüyorsunuz 150 tane direk çakılmış durumda. Burayı bir sel aldığı zaman bu zararın hesabını kim verecek? Önceden defalarca uyarılmış bir proje üstelik. DSİ'ye, Orman Müdürlüğü'ne, Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü'ne bunları tek tek yazıp itiraz ettik. Aynı şeyi Tavuk Ormanı'nda da yaptık. Nitekim arkasından yapılan direkler söküldü, taşlar yerinden oynadı gelen selle. Orada da bir kamu zararı vardı ve bunu belediyeye yazılı olarak sormuştuk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER