Çevrecilerden Tunca Nehri kenarında temizlik - Haberler
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Çevrecilerden Tunca Nehri kenarında temizlik

Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Güncel

EDİRNE'de, farkındalık için bir araya gelen çevreciler, Tunca Nehri kenarında atıkları toplayıp, temizlik yaptı.

EDİRNE'de, farkındalık için bir araya gelen çevreciler, Tunca Nehri kenarında atıkları toplayıp, temizlik yaptı. Bölgeden toplanan 1 kamyonet atık, geri dönüşüme kazandırılmak üzere belediye ekiplerine teslim edildi.

Edirne'de Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD), Yeşilay, İl Müftülüğü, kurum ve STK temsilcileri, Tunca Nehri kıyısında temizlik yapmak üzere bir araya geldi. Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, en çok çöp toplayan 2 çevre gönüllüsüne matara, etkinliğe katılan öğrencilere ise kitap hediye etti. Bozkurt, çevre duyarlılığını aşılamak için etkinliği düzenlediklerini söyledi. Çevre temizliği etkinliklerinin devam edeceğini anlatan Bozkurt, "Özellikle salgın hastalık döneminde daha dikkatli olmalıyız. Çevre temizliği ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor" dedi.

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak da 'Sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek' mottosuyla temizliğin önemine her zaman dikkat çektiklerini ancak temizlik ve hijyenin, salgın döneminde daha fazla dikkat edilmesi gereken konu olduğunu kaydetti.

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Edirne Temsilcisi Ertuğrul Halaşlı ise çok fazla plastik ve cam atık topladıklarını, doğaya karşı daha fazla duyarlı olunması gerektiğini söyledi.

İspanyol Begona Rodriguez de yıllar önce başlattığı kampanyanın büyüyerek devam ettiğini, insanların doğaya daha özenli davranıp, çöp atmaması gerektiğini vurguladı.


Çevrecilerden Tunca Nehri kenarında temizlik

Çevrecilerden Tunca Nehri kenarında temizlik

Çevrecilerden Tunca Nehri kenarında temizlik

Çevrecilerden Tunca Nehri kenarında temizlik

Çevrecilerden Tunca Nehri kenarında temizlik

Çevrecilerden Tunca Nehri kenarında temizlik

Çevrecilerden Tunca Nehri kenarında temizlik

Çevrecilerden Tunca Nehri kenarında temizlik

Çevrecilerden Tunca Nehri kenarında temizlik

Çevrecilerden Tunca Nehri kenarında temizlik

Çevrecilerden Tunca Nehri kenarında temizlik

Çevrecilerden Tunca Nehri kenarında temizlik

Çevrecilerden Tunca Nehri kenarında temizlik

Çevrecilerden Tunca Nehri kenarında temizlik

Çevrecilerden Tunca Nehri kenarında temizlik

Çevrecilerden Tunca Nehri kenarında temizlik
Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çevrecilerden Tunca Nehri kenarında temizlik - Haberler
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