Çevrecilerden Tunca Nehri kenarında temizlik

EDİRNE'de, farkındalık için bir araya gelen çevreciler, Tunca Nehri kenarında atıkları toplayıp, temizlik yaptı. Bölgeden toplanan 1 kamyonet atık, geri dönüşüme kazandırılmak üzere belediye ekiplerine teslim edildi.

Edirne'de Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD), Yeşilay, İl Müftülüğü, kurum ve STK temsilcileri, Tunca Nehri kıyısında temizlik yapmak üzere bir araya geldi. Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, en çok çöp toplayan 2 çevre gönüllüsüne matara, etkinliğe katılan öğrencilere ise kitap hediye etti. Bozkurt, çevre duyarlılığını aşılamak için etkinliği düzenlediklerini söyledi. Çevre temizliği etkinliklerinin devam edeceğini anlatan Bozkurt, "Özellikle salgın hastalık döneminde daha dikkatli olmalıyız. Çevre temizliği ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor" dedi.