Tunca Nehri çöp ve yosunlarla kaplandı
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Tunca Nehri çöp ve yosunlarla kaplandı

İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - Haberler | Güncel

Tunca Nehri çöp ve yosunlarla kaplandı Meriç Nehri kumsala dönüştü Edirne'de kış aylarında taşkınlarla gündeme gelen Tunca Nehri, yaşanan kuraklıkla birlikte plastik atık ve yosunlarla kaplandı.

Tunca Nehri çöp ve yosunlarla kaplandı

Meriç Nehri kumsala dönüştü

EDİRNE - Edirne'de kış aylarında taşkınlarla gündeme gelen Tunca Nehri, yaşanan kuraklıkla birlikte plastik atık ve yosunlarla kaplandı. Büyük bölümünde kum adacıkları oluşan Meriç Nehri ise, martıların durağı haline geldi.

Edirne'de yaz mevsiminin kurak geçmesi sebebiyle Tunca Nehri adeta kuruma noktasına geldi. Devlet Su İşleri verilerine göre, kış aylarında taşkın yaşandığında 150 metreküp/saniye olan Tunca Nehri'nin su seviyesi bugünlerde ise 4 metreküp/saniyeye kadar düştü. Gözle görülür şekilde debisi azalan Tunca Nehri'nde su akışının durma noktasına geldiği ve yosunlarla kaplandığı görüldü. Sorumsuz insanlar nehri çöplüğe çevirdi. Tunca Nehri, pet ve içki şişelerinin oluşturduğu çöp birikintileriyle doldu.

Meriç Nehri kumsala dönüştü

Yağışların olmamasının yanı sıra bölge çiftçisinin de tarımsal sulamada faydalandığı Meriç Nehri'nin su seviyesinde de düşüş yaşandı. DSİ tarafından yapılan son ölçümlerde, Meriç Nehri'nin debisi saniyede 58 metreküp olarak belirlendi. Su seviyesinin aşırı düşmesi sebebiyle büyük bölümünde adacıklar oluşan Meriç Nehri, martıların durağı haline geldi.

Tunca Nehri çöp ve yosunlarla kaplandı
Tunca Nehri çöp ve yosunlarla kaplandı
Tunca Nehri çöp ve yosunlarla kaplandı
Tunca Nehri çöp ve yosunlarla kaplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa

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