'Tunca-2' operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı - Haberler

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'Tunca-2' operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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'Tunca-2' operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince 16 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı.

EDİRNE (İHA) - Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince 16 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerince, ruhsatsız silah bulundurma ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında Özel Harekat Polislerinin de katılımıyla drone destekli "Tunca-2" adı verilen operasyon gerçekleştirdi.

Edirne'de belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 1 pompalı av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 9 fişek, 1 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirdi.

Operasyon kapsamında aranan 6 kişinin de aralarında olduğu 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Edirne, Asayiş, 3. Sayfa, Haberler

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