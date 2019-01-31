Tunç Soyer: Yaraları Açmanın Kime Faydası Olabilir?

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, 12 Eylül döneminde askeri savcı olan babası Nurettin Soyer üzerinden kendisine yapılan eleştirilerle ilgili "O dönem çok karanlık bir dönem. Hiç kimsenin arkasında duramayacağı, hiç kimsenin sahip çıkamayacağı bir dönem, çok acılar yaşandı, kardeşkanı döküldü. Bu yaraları açmanın, deşmenin kime faydası olabilir şimdi?" dedi.CHP'nin İzmir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekilleri ve parti yönetimiyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Mozoleye çelenk bırakan Tunç Soyer, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. İsmet İnönü'nün mezarına da karanfil bırakan Tunç Soyer, seçim çalışmalarına Anıtkabir'i ziyaret ederek başlamanın heyecan verici olduğunu söyledi. Tunç Soyer "Mustafa Kemal Atatürk'ten başlatmak bu kampanyayı hem büyük bir gurur vesilesi hem de bizim heyecanımızı, coşkumuzu artıran bir şey. O nedenle yerimde duramıyorum. Şimdi yine en büyüklerimizden İsmet İnönü'yü ziyaret ettim. Bülent Ecevit'in mezarını ziyaret edeceğiz ve sonrasında sahaya çıkıp koşturmaya başlayacağız" diye konuştu.

'BAŞKA TÜRLÜ BİR SİYASETİN MÜMKÜN OLDUĞUNU GÖSTERECEĞİZ'

Tunç Soyer, seçim sürecinde İzmir insanı gibi neşeli ve güler yüzlü bir siyaset izleyeceklerini kaydederek "Başka bir siyasetin mümkün olduğunu bütün Türkiye'ye göstermeye başladı İzmir. Daha neşeli, güler yüzlü, İzmir'in insanı da doğası da güler yüzlüdür. Başka türlü bir siyaset kurulacak İzmir'de ve bütün Türkiye'ye yayılacak diye ümit ediyorum. İnsanların coşkusundan bunu görüyorum. ve müthiş bir umut var herkeste. Bir şeyler değişmeye başladı, umudu var. Bu çok heyecan verici, buradan devam edeceğiz" dedi.

'BU YARALARI DEŞMENİN KİME NE FAYDASI OLABİLİR?'

Tunç Soyer, 12 Eylül döneminde askeri savcı olan babası Nurettin Soyer üzerinden yapılan eleştiri ve tartışmaların hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Bu hakikaten 40 yıl öncesinde kalmış, aslında artık tarihçilerin muhasebesini yapması gereken bir konu. Bunun, bugünün Türkiye'sinde bir siyasi enstrüman olarak, bugünün siyasi tartışmalarına bir malzeme olarak kimseye yakışmıyor diye düşünüyorum. Dahası o dönem çok karanlık bir dönem, hiç kimsenin arkasında duramayacağı, hiç kimsenin sahip çıkamayacağı bir dönem, çok acılar yaşandı, kardeşkanı döküldü. Bu yaraları açmanın, deşmenin kime faydası olabilir şimdi? Ülkücüler, solcular birbirini kestiler, vurdular, öldürdüler. Şimdi bunları hatırlayalım mı? Buradan tekrar 'Ülkücüler kim, solcular kim?' tartışmasını mı başlatalım? Çok yanlış buluyorum. Hiç kimseye yakıştıramıyorum. Bugün dünyanın, Türkiye'nin, kentlerimizin önünde bambaşka konular var, gelecek var. Biz artık bu faslı bir tarafa bırakıp paçadan çekiştirmeci siyaset anlayışından vazgeçip performans, başarı ve vizyon üzerinden siyaset yapmanın yolunu açalım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Anıtkabir ziyareti

-Açıklama

Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR-Özgür ALTIN/ANKARA,

Kaynak: DHA