Tunç Soyer, TARKEM Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devraldı
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Tunç Soyer, TARKEM Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devraldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. (TARKEM) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Samim Sivri'den devraldı.

Tunç Soyer, TARKEM Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devraldı
15.07.2020 10:31 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:36

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. (TARKEM) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Samim Sivri'den devraldı. Soyer, "Kemeraltı bizim en başından beri en önemli projelerimiz arasında. TARKEM, Kemeraltı için çizdiğimiz vizyonda en önemli çözüm ortaklarımızdan biri. Bundan sonraki süreçte de TARKEM ile birlikte Kemeraltı ve çevresi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, TARKEM Yönetim Kurulu Başkanı olarak bayrağı Samim Sivri'den devraldı. TARKEM Yönetim Kurulu üyeleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe'nin de bulunduğu yönetim kurulu toplantısında Başkan Soyer'in Samim Sivri ile görev değişimi oy birliğiyle kabul edildi. Soyer, "Benim için çok gurur verici bir görevlendirme. İzmir'in hak etmediği bir yerde olduğunu düşünüyoruz. Kentin hak ettiği yere gelmesi için birçok enstrümana ihtiyacı var. Kemeraltı, bunların arasında en güçlü olan enstrüman. Kemeraltı dünyanın en eski ve en büyük açık hava alışveriş merkezi. Tek başına bu unvan bile İzmir'i dünya kentleri arasında öne çıkartabilir. Bu nedenle baştan beri en büyük projemizin Kemeraltı olduğunu söylüyorum. Tek başına Kemeraltı da değil. Konak Pier'den başlayarak Kemeraltı'nın içinden geçen, Havra Sokağı'ndan Agora'ya çıkan, Agora'dan itibaren İkiçeşmelik üzerinden Kadifekale'ye ulaşan bir güzergahtan söz ediyoruz. Bu güzergahın bu kentin en güçlü kaldıracı olduğunu düşünüyorum. Bütün vizyonumuz bunun üzerinde şekilleniyor. O yüzden TARKEM çok değerli. TARKEM sadece onu oluşturan İzmir'in akil insanlarından ibaret değil, aynı zamanda arkasında güçlü bir başarı hikayesi olan çok önemli bir yapı" diye konuştu.

"Kemeraltı Türkiye'nin gözbebeği olacak"

Yeni dönemle beraber TARKEM'in aynı şekilde çalışmaya devam edeceğini, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ise güçlendirici bir rol oynayacağını vurgulayan Soyer, "TARKEM, bizim Kemeraltı için çizdiğimiz vizyonda en önemli çözüm ortaklarımızdan biri. Bundan sonraki süreçte de TARKEM ile birlikte Kemeraltı ve çevresi için çalışmaya devam edeceğiz. Kemeraltı'nı Türkiye'nin gözbebeği haline getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" sözlerine yer verdi.

X,Y ve Z kuşağı yönetimde

Samim Sivri ise şunları söyledi: "Tunç Başkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladığı ilk gün 'TARKEM' dedi. O nedenle mutluyuz. Kemeraltı için UNESCO Dünya Miras Listesi sürecini başlattık. UNESCO uzun ince bir yol. Ama başladık ve bir yere getirdik. Kemeraltı için büyük bir özveriyle çalıştık. Şimdi bu değişim ile TARKEM'in büyüyerek ve güçlenerek yoluna devam edeceğine inanıyorum." TARKEM Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Moris Bencoya ise "TARKEM kurulduğundan beri yönetim kurulundayım. Şu anda yeni bir yapılanmaya gidiliyor ve bu yeni yapılanmanın başarılı olacağını düşünüyorum. Ama TARKEM'in maddi ve manevi olarak her zaman arkasındayım" dedi. Bencoya yine oy birliğiyle verilen kararla TARKEM Yüksek İstişare Kurulu Üyesi oldu. Moris Bencoya'dan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine oy birliğiyle Başkan Tunç Soyer getirildi. Toplantıda TARKEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Demirel de görevinden ayrıldı. Tek bir başkan yardımcısı yerine X,Y ve Z kuşağını temsilen üç başkan vekilinin seçilmesine karar verilen toplantıda X kuşağını temsilen Muzaffer Tunçağ, Y kuşağını temsilen Deniz Barçın ve Z kuşağı adına Temel Aycan Şen seçildi.

Yüzde 39'u kamu, 61'i özel sektör

TARKEM, İzmir kent değerlerini korumak ve geliştirmek için yeni bir iş modeli oluşturmak ve oluşturduğu bu modelle 'İzmir Tarihi Kent Merkezi'ni canlandırmak amacıyla 19 Kasım 2012 tarihinde kurulmuş çok ortaklı bir yapı. TARKEM, 2007 yılında ilan edilmiş olan "Kemeraltı ve Çevresi Kentsel Yenileme Alanı" içerisinde yer alan, başta çöküntü alanları olmak üzere, belirlenen alanda ihtiyaç odaklı, yenilikçi ve toplumun tüm hedef gruplarını dahil eden gayrimenkul, hizmet ve organizasyon projeleri üretmek" temel amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kamu-özel ortaklık modelinin Türkiye'deki en önemli örneklerinden biri olan TARKEM'in 162 ortaklı yapısının yüzde 39'unu kamu, yüzde 61'ini özel sektör oluşturuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Valiliği, Konak Belediyesi ve tüm meslek kuruluşlarının ortakları arasında yer aldığı TARKEM'de İzmir Büyükşehir Belediyesi yüzde 30'luk payı ile kamu kurumları ortaklarının başını çekiyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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