Tunç Soyer projelerini 26 Şubat'ta açıklayacak

İZMİR - CHP İzmir Büyükşehir Adayı Tunç Soyer, İzmir projelerini 26 Şubat'ta açıklayacağını söyleyerek, projeleri hazırlarken iki önemli aks belirlediklerini belirtti.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, seçim çalışmalarına Çamdibi'nde sürdürdü. Soyer, Bornova Adayı Mustafa İduğ'un seçim bürosu açılışına katıldı. Açılışta CHP İzmir milletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Kani Beko, Attila Sertel, Mahir Polat, Özcan Purçu, Bornova İlçe Başkanı Asım Güven ve çok sayıda partili de yer aldı.

'Tunç Başkan, İzmir seninle gurur duyuyor' sloganları ile karşılanan Soyer, "İzmir, gerçekten binlerce yıl boyunca medeniyetlere ev sahipliği yapmış dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Bize bu coğrafyanın bahşettiği bereketli topraklara, kadim kültüre ve daha nicelerine sahibiz. Bu zenginliklerden yola çıkarak İzmir'i dünyanın en gözde kentlerinden biri haline getireceğiz" dedi.

Yola çıkarken iki önemli aks belirlediklerini söyleyen Soyer; "Birincisi dedik ki; bu kent Akdeniz çanağının öncü kenti olabilir. Sadece Akdeniz çanağının değil dünyanın öncü kentlerinde biri haline gelebilir. Önce Akdeniz'in öncü kenti olacağız, Akdeniz Kentler Birliği kurup ortaklık kurup pastayı büyüteceğiz" diye konuştu.

Arka sıradakiler için hikaye değişecek

İkinci aksın çok mühim olduğunu söyleyen Soyer; "Bu kent bir anfi tiyatroya benziyor. Sahnesi körfez olan bir anfi tiyatro. Çok uzun yıllardır o anfi tiyatro ön sıradakilere hizmet etti. Biz persfektifi değiştireceğiz. Bu kentte bir de arka sıradakiler var. Denizi, sahneyi görmeyenler. İzmir'in pastasını arka sıradakiler ile beraber paylaşacağız" dedi.

Projelerden örnekler verdi

İzmir'e ilişkin projelerini 26 Şubat'ta açıklayacaklarını dile getiren Tunç Soyer, projelerinden birkaç örnek vererek şunları söyledi:

"Bugünlerde projeler havalarda uçuşuyor. İktidara gelemeyeceğini bilenler çılgın projeler açıklıyor. Biz ne yapıyoruz? Çılgın değil, akıllı projeler üretiyoruz. Mesela sabah saat 6.00 ile 7.15 arası 19.00- 20.00 arası toplu taşıma yüzde 50 indirimli olsa nasıl olur? Başarılı çocuklarımız toplu taşıma araçlarına ücretsiz binse iyi olur mu? Olacak. Mesela şimdi Tanzim Satış'ı buldular. TANSAŞ'ı yeniden keşfediyorlar. TANSAŞ'ı Gültepe'nin efsane başkanı Aydın Ertem kurdu. Neden? Vatandaşa ucuz et, sebze, meyve, kömür alabilsin diye. Aziz Kocaoğlu başkanımız kırsaldan başlayarak süt aldı, ucuz süt ulaştırmaya başladı. Süt kuzusu projesiyle 134 bin çocuğa süt dağıttı. Bunu 250 bin çocuğa çıkartsak iyi olmaz mı? Mesela, aileler var, eşi hasta, boşanmış veya vefat etmiş, küçük çocuğu var çalışacak ama çocuğunu bırakacak yeri yok. Her mahallede kreşlerimiz olsa bu çocuklara oralarda baksak, anneye de arkada çamaşırhane kursak. Otellerle, restoranlarla anlaşsak, onların çamaşırlarını yıkasa. Hem aile ekonomisine katkı sağlasa hem de çocuğu bakılsa. Bunların hepsi olacak."

Başarı hikayesini hep birlikte yazacağız

İzmir'de bir başarı hikayesi yazacaklarına işaret eden Soyer; "179 kilometre hafif Raylı sistemi 466 kilometreye uzatacağız. İlk adımlarından biri Bornova, Halkapınar ve Buca olacak. 1 Nisan'dan itibaren yapacağımız işlerden biri de bu olacak. Kişi başına düşen 16,6 metrekare yeşil alan var bunu 30 metrekareye çıkartacağız. Satışa çıkarılan elektrik fabrikasını büyükşehir belediyesi alacak ve Tarihi Havagazı Fabrikası'yla entegre olacak şekilde film platosuna dönüşecek ve Türkiye'nin yeni sinema endüstrisi İzmir'e gelecek. Yine, teknoloji vadisi, İYTEV'in olduğu yerde bir ileri teknoloji serbest bölgesi ve bir yüksek teknoloji vadisi yapacağız, Amerika'daki silikon vadisi gibi! İzmir'den her sene 80-90 bin göçen beynimizi burada tutacağız. ve dünyanın en büyük teknoloji üreten şirketlerini buraya davet edeceğiz" İfadelerini kullandı.

"Çiçekler açalım hep beraber"

Bornova Belediye Başkan adayı Mustafa İduğ, "Biz Bornova'da doğan, büyüyen bu sokaklarda misket oynayan, iş fırsatları yakalayarak çalışma hayatını sürdürdüğüm Bornova'da belediye başkan adayı olmaya talibim. Sizlerin destekleriyle bunun inşallah başaracağız. Etkin, verimli, birleştirici, iletişimi ne yüksek olan belediyecilik anlayışını Bornova'ya, İzmir'e getirmek için geliyoruz. Büyükşehir Adayımız Sayın Tunç Soyer'le birlikte çok uyumlu bir çalışmayla büyük projeler gerçekleştireceğiz. Sizlerin coşkusu, heyecanı bizleri çok daha büyütecek inşallah. Haydi gelin 1 Nisan'da İzmir'de çiçekler açalım hep beraber" dedi.

Kaynak: İHA