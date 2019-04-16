Tunç Soyer, Kılıçdaroğlu'nu Ziyaret Etti (2)

AKŞENER'İ ZİYARET ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, TBMM'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettikten sonra İYİ Parti Genel Merkezi'ne geçti. Başkan Soyer, eşi Neptün Soyer ile birlikte İYİ Parti lideri Meral Akşener'i makamında ziyaret etti. Yaklaşık 30 dakika süren görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Akşener'in Soyer'i ve eşini makamında ağırlaması

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,

Kaynak: DHA