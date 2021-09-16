Tunç Soyer: İzmir, Türkiye'ye centilmenlik dersi verecek - Haberler Spor
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Tunç Soyer: İzmir, Türkiye'ye centilmenlik dersi verecek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Tunç Soyer: İzmir, Türkiye'ye centilmenlik dersi verecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 18 yıl sonra Süper Lig'de yarın karşılaşacak Altay ile Göztepe'nin kulüp başkanları ve yöneticileriyle derbi öncesinde buluştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 18 yıl sonra Süper Lig'de yarın karşılaşacak Altay ile Göztepe'nin kulüp başkanları ve yöneticileriyle derbi öncesinde buluştu. Başkan Soyer, "İzmir yine bütün Türkiye'ye centilmenlik dersi verecek. İki takım yeşil sahalarda iyilik üzerinden nasıl bir rekabet olur onu gösterecekler" dedi. Soyer ayrıca Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye bir ilki yaşatan Göztepeli Milli Cimnastikçi Ferhat Arıcan ile de bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, derbi öncesi, "İzmir yine centilmenlik dersi verecek" derken Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, iki takımın ana sponsoru olan Folkart'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten ile birlikte pasta kesti. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, iki başkan tarafından maçı izlemek amacıyla stada davet edildi.

"İZMİR İLKLERİN ŞEHRİ"

Tarihi derbi maçı öncesinde duygu ve düşüncelerini aktaran Başkanı Soyer, "İzmir Türkiye'nin futboldaki ilklerine ev sahipliği yapmış bir şehir. Türkiye'nin ilk futbol kulübü bu kentte kurulmuş, ilk futbol maçı İzmir'de yaşanmış. Şimdi 100 yıllık bir rekabetin 18 yıl sonra ilk kez yine yeşil sahalarda buluştuğunu göreceğiz. Ama ben inanıyorum İzmir yine bütün Türkiye'ye centilmenlik dersi verecek. ve bu iki takım yeşil sahalarda centilmenlik nasıl olur, iyilik üzerinden nasıl bir rekabet olur onu gösterecekler. Ben inanıyorum ki kardeşliğin, dostluğun en güzel örneklerinin sergileneceği bir rekabet olacak" diye konuştu.

"FERHAT DAĞLARI DELDİ"

İzmir sporunun son dönemlerde yükselişe geçmesini değerlendiren Başkan Soyer, "İzmir sporda daha da çok yükselecek. Bir tane Ferhat'ımız var. Ferhat nasıl dağları deldiyse bizim Ferhat'ımız da dağları deldi ve Türkiye'ye cimnastikte ilk kez olimpiyat madalyası getirdi. İftihar ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm sporcu kardeşlerimizin sonuna kadar yanında olacağız" dedi.


Tunç Soyer: İzmir, Türkiye'ye centilmenlik dersi verecek

Tunç Soyer: İzmir, Türkiye'ye centilmenlik dersi verecek

Tunç Soyer: İzmir, Türkiye'ye centilmenlik dersi verecek

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Tunç Soyer: İzmir, Türkiye'ye centilmenlik dersi verecek - Haberler Spor
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