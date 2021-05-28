Tunç Soyer: İzmir'de yıl sonuna kadar suya zam yok
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Tunç Soyer: İzmir'de yıl sonuna kadar suya zam yok

Tunç Soyer: İzmir'de yıl sonuna kadar suya zam yok
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yıl sonuna kadar suya zam yapmayacaklarını açıkladı.

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yıl sonuna kadar suya zam yapmayacaklarını açıkladı. Soyer, "Ekonomik şartlar ne kadar zorlasa da, 2021 yılı sonuna kadar suya zam yapmayacağız. Bütçe planımızda yer alan, meclisimizde onaylanan ve 2021 yılı Temmuz ayında yapılması öngörülen yüzde 10'luk zammı iptal ediyoruz" dedi.

İZSU Genel Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı. İZSU'nun 2020 yılında hayata geçirdiği yatırımları, devam eden çalışmaları ve başlayacak projeleri anlatan Başkan Soyer, 2021 yılında suya zam yapılmayacağını açıkladı. Soyer, "Buradan, tüm İzmirli vatandaşlarımıza bir de müjdeli bir haber vermek istiyorum. Ekonomik şartlar ne kadar zorlasa da, 2021 yılı sonuna kadar suya zam yapmayacağız. Bütçe planımızda yer alan, meclisimizde onaylanan ve 2021 yılı Temmuz ayında yapılması öngörülen yüzde 10'luk zammı iptal ediyoruz. Üstelik son yüzyılın belki de en olağanüstü koşullarını yaşamamıza rağmen, 1,5 yıldır devam eden pandemi koşullarının bütün hesapları alt üst etmesine, elektrik, doğal gaz, akaryakıt fiyatları ve dövizdeki artışa rağmen, İZSU, tıpkı belediyemizin diğer kuruluşları ve birimleri gibi, hiçbir olumsuzluk karşısında hizmetlerini aksatmadı. Tüm personeliyle canını dişine taktı. Temizlik ve hijyenin öneminin çok hayati olduğu bu dönemde 350 bin abonenin suyunu, ödenmemiş borçlarına rağmen kesmedi. Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hizmetleri için 2 yılda toplam 488 milyon 285 bin liralık yatırım yapıldı. Askıda Fatura uygulaması ile 15 bin 548 vatandaşımızın 1 milyon 375 bin TL tutarında faturası ödendi. Pandemide ekonomik olarak zorluk yaşayan esnafımız için 3 ay boyunca su faturalarında yüzde 50 indirim yaptı ve esnafımıza yaklaşık 9 milyon TL destekte bulundu" diye konuştu.


Tunç Soyer: İzmir'de yıl sonuna kadar suya zam yok

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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