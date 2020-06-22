Tunç Soyer'in "İzmir'e özgü bayrak ve para" açıklamalarına tepkiler
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Tunç Soyer'in "İzmir'e özgü bayrak ve para" açıklamalarına tepkiler

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "kente özgü bayrak ve para" açıklamalarını doğru bulmadığını belirtti.

Tunç Soyer'in
22.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:44

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "kente özgü bayrak ve para" açıklamalarını doğru bulmadığını belirtti.

İYİ Parti, AK Parti ve MHP İzmir milletvekilleri, Soyer'in online olarak katıldığı bir video konferansta "kente özgü bayrak ve para" açıklamalarına tepki gösterdi.

Dervişoğlu, Soyer'in açıklamalarını yüzeysel dinlediğini, kentin sıradan bir şehir olmadığını, İzmir'in Türkiye açısından önemli bir yer olduğunu belirtti.

İzmir halkının küçük tartışmalarda boğulmak istemediğini ifade eden Dervişoğlu, "İzmir halkı kendisini doğru ve ehil yöneticiler yönetsin istiyor. İzmir'de maceraperest adımların atılmasını da yerinde bulmam. Doğru bulmuyorum. İzmir'in tarihi ile ilgili Tunç Bey'in doğru kaynaklardan bilgi edindiği kanaatini taşımıyorum. İzmir'in tarihiyle, tarih sahnesindeki yeriyle ilgili gelecek düşüncesi ve vizyonuyla ilgili doğru yerlerden enformasyon alması lazım." diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Hasan Tahsin'in düşmana ilk kurşunu sıktığı, kurtuluş mücadelesinin başladığı ve nihayete erdiği kent olan İzmir'in bu aziz vatanın en kadim unsuru olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"9 Eylül 1922 günü, Yüzbaşı Şerafettin'in İzmir Hükümet Konağı'na astığı ay yıldızlı al bayrağımız bir daha asla inmeyecektir. ?Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, kahraman silah arkadaşlarının, bu toprakları Kuva-i Milliye ruhuyla bize vatan yapan tüm aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin bize öğrettiği bir şey var; milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. ?(Soyer) İzmir için bir eyalet planı olduğunu itiraf ediyor. İzmir'e ve İzmir'in temsil ettiği değerlere bundan daha büyük saldırı olamaz. Vatan, kişinin hem doyduğu hem de gözyaşının aktığı yerdir. Çanakkale Harbi, Kurtuluş Savaşı ve İstiklal Marşı'dır. Hasan Tahsin'dir, Yüzbaşı Şerafettin'dir, 9 Eylül'dür, İzmir'dir. Vatan, bizim evimizdir."

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da Soyer'in açıklamalarına tepki göstererek, "İzmir'in bir bayrağı, parası, toprağı şanı ve şerefi var ama bir belediye başkanı yok." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise İzmir'in kurtuluş ve kuruluşun şehri olduğunu vurgulayarak, "İzmir, ay yıldızlı bayrağımıza ayak bastırmayanların şehridir. İzmir'in, vatanseverliği, ülkesinin bölünmez bütünlüğü söz konusu ise neler yapabileceğini unutma gafletidir bu. Soyer, açıkladığı bölen, ayrıştıran projelerini gerçekleştirme hayallerini kursa da önce İzmirliler buna müsaade etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de "İtiraf bu. Biz artık Tunç Soyer'in gizli bir ajandası olduğu şüphesinin kesinleştiğini düşünüyoruz. Bölünmez bütünlüğümüzün bu kadar bariz saldırı altında olduğunu düşünüyoruz. İzmir, milli değerler ve üniter yapımızdan yanayken Soyer'in eyalet sistemini hatırlatan açıklamaları son derece tehlikeli ve düşmancadır. İzmir'in bir tek bayrağı var, o da ay yıldızlı bayrağımızdır." dedi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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