Tunç Soyer, hortum felaketinin yaşandığı Çeşme'de incelemelerde bulundu
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Tunç Soyer, hortum felaketinin yaşandığı Çeşme'de incelemelerde bulundu

12.02.2021 12:08 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:15

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hortum felaketinin yaşandığı Çeşme'yi ziyaret etti, evleri hasar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hortum felaketinin yaşandığı Çeşme'yi ziyaret etti, evleri hasar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Soyer ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, hortumun yaşandığı Alaçatı Mahallesi Port mevkisine gelerek, evleri hasar görenlerle görüştü.

İzmir'in felaketlerle boğuşmaya devam ettiğini ifade eden Soyer, şöyle konuştu:

"Çeşme'de yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kısacık bir sürede büyük bir felaket yaşanmış. Gördüğümüz tablo çok üzücü ve ne kadar büyük bir felaket yaşandığını gösteriyor. Çatılar büyük ölçüde uçmuş vaziyette. Araçları yerden kaldırıp yere çarpmış, yani inanılır gibi değil. Demek ki iklim değişikliği dediğimiz şey, bu doğa felaketleri, afetleri bize de o kadar uzak değilmiş. Bunu da görmüş olduk. Doğanın dengesini bozdukça ve onun üzerinde bir güç olduğumuzu zannettikçe biz, doğa da herkese ağzının payını veriyor. Çok üzücü."

Felaketin yaralarını sarmak için hızla harekete geçeceklerini vurgulayan Soyer, vatandaşların yanında olacaklarını dile getirdi.

Soyer, yaralıların çoğunun taburcu olduğunu hatırlatarak, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar dışarıda olmadığı için daha hafif atlatılmış oldu. Çünkü uçan kiremitlerin çok daha fazla zarar vermesi mümkün olabilirdi. En azından bu yaşanmadı." dedi.

Tunç Soyer, hortum felaketinin yaşandığı Çeşme'de incelemelerde bulundu
Tunç Soyer, hortum felaketinin yaşandığı Çeşme'de incelemelerde bulundu
Tunç Soyer, hortum felaketinin yaşandığı Çeşme'de incelemelerde bulundu
Tunç Soyer, hortum felaketinin yaşandığı Çeşme'de incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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