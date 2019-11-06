06.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:20

Tunç Soyer Gıda Kontrol Laboratuvarı kuracağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca ilçesindeki Sebze Hali'ni ziyaret edip, esnafla sohbet etti, vatandaşın sorunlarını dinledi. Tunç Soyer de gıda güvenliği için Gıda Kontrol Laboratuvarı kuracaklarını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, saat 06.30'da Buca'daki Sebze Hali'ni ziyaret etti. Soyer, hal esnafıyla sohbet edip, şikayetlerini dinledi. Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ile bazı daire başkanları da katıldı.

Burada gazetecilere konuşan Başkan Soyer, gıda güvenliğini sağlamak için Gıda Kontrol Laboratuvarı kuracaklarını açıkladı. Tunç Soyer, Bizim tohumdan başlayarak sofraya kadar gıda zinciri ile ilgili yepyeni bir düzenlemeyi, yepyeni bir perspektifi Türkiye olarak getirmemiz lazım dedi. Belediye olarak böyle bir bilinçle yola çıktıklarını vurgulayan Tunç Soyer, Menemen'de 500 dönüm karakılçık buğdayı ektik. Bu buğdayın özelliği hibrit değil. Bizim yüzlerce yıl boyunca bu topraklarda ekilen kendi atalık tohumumuz. 500 dönüm burada diktik ve bin dönüm civarında şu anda İzmir'in ovalarında karakılçık buğdayı var. Bunu daha da arttıracağız. Karakılçık buğdayın yapılan ekmeğin guliteni daha az, çok daha sağlıklı, besleyici ve lezzetli bir ekmek. Bizi bundan da uzaklaştırmışlardı, ama şimdi onu tekrar gün yüzüne çıkarıyoruz diye konuştu.

'SOFRAYA SAĞLIKLI ÜRÜN GELECEK'

Yine bu yılın sonunda sağlıklı, yerli ve güzel tohumlarla üretilen üründen sofraların donatılacağını kaydeden Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü

Aynı zamanda hijyeni de beden sağlığına uygunluğunu da korumak için bir laboratuvar açacağız. Burada ürünlerin hem pestisit hem toksin, hem de mikrobiyolojik tahlillerini yapacağız. Böylece sofraya daha sağlıklı ürünler gelecek. Bugün ıspanakta yaşanan, yarın bir başka üründe yaşanacak olan sorunu da gidermiş olacağız. Esnaf, buradan gönderecekleri ürünlerin ya da aldıkları ürünlerin kontrollerini yapabilir hale gelecek. Başka çaremiz yok. Tohumda sofraya bütün bu süreci en doğru bir biçimde yönetmek zorundayız. Ne yazık ki büyük bir sahipsizlik, büyük bir boşluk var. Öyle görünüyor. Biz belediye olarak elimizden geldiğince bu boşlukta yer tutacağız. Kooperatifçiliği destekliyoruz. İzmir'de yeni kooperatiflerin kurulmasına ön ayak oluyoruz. Onların ürünlerinin kontrollerini de yapacağız. Hal içerisinde kullanacağız laboratuvarı. Üreticimizin de tüketicimizin de içini rahatlatacak ve sorunun doğmadan aslında ortadan kalkmasını sağlayacak bir gelişme olacak. Bu proje, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izni ile kurulacak. Onların getirdiği standartlara uygun bir laboratuvar olacak. Aynı zamanda teknik donanımı yüksek bir laboratuvar olacak. Her başlıkta kontrol yapabilir halde olacağız.

Soyer, esnafla kahvaltı yaptıktan sonra halden ayrıldı.

Kaynak: DHA