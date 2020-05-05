Tunç Soyer'e 'İzmirliler Günü' tepkisi

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, kentin plakası olan 35'ten yola çıkarak 3 Mayıs tarihinin Dünya İzmirliler Günü olarak kutlanacağını açıklamasına, bazı dernek üyeleri ve vatandaşlar tepki gösterdi.