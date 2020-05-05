Tunç Soyer'e 'İzmirliler Günü' tepkisi
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Tunç Soyer'e 'İzmirliler Günü' tepkisi

Tunç Soyer'e 'İzmirliler Günü' tepkisi
05.05.2020 15:24 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:24

Tunç Soyer'e 'İzmirliler Günü' tepkisiİZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, kentin plakası olan 35'ten yola çıkarak 3 Mayıs tarihinin Dünya İzmirliler Günü olarak kutlanacağını açıklamasına, bazı dernek üyeleri ve vatandaşlar tepki gösterdi.

Tunç Soyer'e 'İzmirliler Günü' tepkisi

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, kentin plakası olan 35'ten yola çıkarak 3 Mayıs tarihinin Dünya İzmirliler Günü olarak kutlanacağını açıklamasına, bazı dernek üyeleri ve vatandaşlar tepki gösterdi. 1881 Derneği Genel Başkanı Borga Sezer, 3 Mayıs Türkçülük Günü'nün sabote edildiğini düşünüyoruz. Plakadan çıkarılmış rakamları İzmirli günü haline getirmek bize sorulmuş bir şey değil. Bunu şaşkınlık ve tepkiyle karşılıyoruz dedi. Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Şube Başkanı Zuhal Of ise, İzmir'in işgalden kurtuluş günü 9 Eylül'dür ve bir başka gün olamaz. Hiçbir şehir kendi plakasıyla anılmaz diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kent plakası olan 35'ten yola çıkarak 3 Mayıs Dünya Türkçülük Günü'nün Dünya İzmirliler Günü olarak kutlanacağını açıkladı. Takvimlerin 03.05'i gösterdiğinde kutlamaların başlayacağını ifade eden Soyer, sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu;

Sevgili İzmirliler; bugünden itibaren 03.05 tarihi bizim için Dünya İzmirliler Günü olacak. 35 bizim için sadece plaka değil sevda, özgürlük, neşe, coşku, demokrasi demektir. O nedenle, dünyanın dört bir yanındaki İzmirlilerle birlikte bugünü kutlayacağız. Bu yıl pandemi nedeniyle olmadı ama her 3 Mayıs'ta İzmir'in sesini dünya duyacak. Dünyanın her yerindeki İzmirlilere, bugün İzmir için ne yaptıklarını soracağız. 03.05.2021'e hazır olun. Dünya İzmirliler Günümüz kutlu olsun.

Soyer'in yeni İzmirliler Günü açıklamasına ise bazı dernek üyeleri ve vatandaşlar tepki gösterdi. 3 Mayıs Türkçülük Günü'nün unutulduğunu savunan 1881 Derneği Genel Başkanı Borga Sezer, 3 Mayıs Türkçülük Günü'nün sabote edildiğini düşünüyoruz. Plakadan çıkarılmış rakamları İzmirli günü haline getirmek bize sorulmuş bir şey değil. Bunu şaşkınlık ve tepkiyle karşılıyoruz. 3 Mayıs Türkçülük Günü'dür. 365 günde bir gündür ve bu yıllardır kutlanır. İzmir'in günü de 9 Eylül'dür. Bunları unutup da halka sormadan böyle bir gün seçmesini esefle karşıladık. Bunun düzeltilmesini istiyoruz. Bu konuda tepkiliyiz. Bu yıl 3 Mayıs Türkçülük Günü'nde koronavirüs sebebiyle yapamadığımız yürüyüşümüzü önümüzdeki sene İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde yaparak bugünü kendilerine hatırlatmak istiyoruz. 3 Mayıs Türkçülük Günü'nün sabote edildiğini düşünüyoruz. Biz 3 Mayıs'ta Türkçülük Günü'nü kutlamaya devam edeceğiz. Tüm Türk ulusu için bugün çok önemlidir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tarihe davet ediyorum diye konuştu.

'EN KISA SÜREDE VAZGEÇİLMELİ'

İzmir'in kurtuluş tarihi olan 9 Eylül'e dikkat çeken Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Şube Başkanı Zuhal Of, İzmir'in işgalden kurtuluş günü 9 Eylül'dür ve bir başka gün olamaz. Hiçbir şehir kendi plakasıyla anılmaz. O zaman bütün şehirleri buna göre yapmamız gerekir ki bu son derece yanlıştır. 9 Eylül tarihimizin şanlı günüdür ve başka bir güne ihtiyaç yoktur. İzmir 9 Eylül ile bütünleşmiştir. Hava gösterileri, törenler yapılmaktadır. İzmir'in bu gününü kutlamak için dışarıdan pek çok kişi geliyor. Dünya Türkçülük Günü'nde de bunun yapılması apayrı bir anlam ifade ediyor. Bunların hiçbiri hesaplanmadı ve İzmir'in tarihi hassasiyeti göz önüne alınmadı. Hiç kimse durduk yere bir şehir ile bütünleşmiş günü başka bir güne alamaz bu kabul edilemez. Sayın Belediye başkanından bundan en kısa sürede vazgeçmesini diliyoruz diye konuştu.

İzmirli vatandaşlardan Tolga Özşener ise, Biz bu açıklamaya tepki gösteriyoruz. Buradaki amacın 3 Mayıs Türkçülük Günü'nün unutturulması olduğunu düşünüyorum. Bir belediye başkanının İzmir'de 3 Mayıs'ı unutturmasını biz kabul edemeyiz. Buradaki amaç budur dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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