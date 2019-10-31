Tunç Soyer'e Avrupa'da önemli görev

31.10.2019 11:18

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e Avrupa'da önemli bir görev verildi. 47 üye devletten, 150 binin üzerinde yerel ve bölgesel yönetimi temsil eden Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılan Tunç Soyer, yapılan seçim sonucunda Kongre'nin Bölgesel Yönetimler Meclisi başkan yardımcılarından biri oldu. Bu görev ile Soyer, Kongre'de Türkiye'den bir kenti temsil eden tek büro üyesi olarak da önemli bir sorumluluk üstlenmiş oldu. Büro, Kongre'nin yerel yönetimlerin stratejileri ve uygulamaları ile ilgili önerileri hazırlayan en yetkin organı. Tunç Soyer, Türkiye ile birlikte diğer Avrupalı yerel yönetimlerin öncelik ve tercihlerini temsil edip savunmakt an da sorumlu olacak.

Seçildiği yeni görevden sonra bir teşekkür konuşması yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Yerel ve bölgesel yetkililer daha sık beraber hareket edip, küresel sorunlara yerel çözümler üretme kapasitelerini arttırıyor. Ben de kentlerin sınır ötesi işbirliklerini güçlendirip, küresel sorunlara çözüm üretebilmek için bu göreve talip oldum" dedi. Tunç Soyer konuşmasında İzmir'in önemine de değinerek şunları söyledi: "Kongre, daha etik, kapsayıcı, şeffaf, adil, demokratik, etkin ve meşru bir yerel ve Avrupa yönetişimi için bize eşsiz bir fırsat sunuyor. Bana, "başkan yardımcısı" sıfatıyla demokrasi, insan hakları, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve gö ;ç gibi konularda çalışma şansı tanıyan Kongre üyelerine teşekkür ederim. 8 bin 500 yıllık tarihi, 4,5 milyonluk nüfusu, coğrafi konumu, kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda çok büyük sınır ötesi etkileşim tecrübesi ile İzmir'in Kongre'nin çalışmalarına önemli katkılar yapacağını düşünüyorum".

Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Avrupa Konseyi'nin yerel ve bölgesel yönetimleri temsil eden temel organı. 1949 yılında kurulan Avrupa Konseyi, Avrupa çapında görev yapan ilk ve en geniş siyasi organizasyon. Yurttaşlara en yakın idari birim olması sebebiyle kurum içinde yerel ve bölgesel yönetimlere ayrıcalıklı bir değer atfediliyor. İnsan haklarının korunması, geliştirilmesi; hukuk devleti ve çoğulcu demokrasi ilkelerine saygının sağlanması amacıyla görev yapan Avrupa Konseyi'nin 47 üye ülkesi var ve merkezi Strasburg'dadır. Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi dışında Avrupa Konseyi'nin temel organları arasında Bakanlar Komitesi, Parlamenterler Meclisi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yer alıyor. Kongre, yerel ve bölgesel politikaların tüm alanlarında çal ışmalar yürütüyor. Kongre'nin bu yılki toplantısında "Demokrasiyi Koruyan Belediye Başkanları" teması işlendi.

Kaynak: Bültenler