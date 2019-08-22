Tunç Soyer'den orman yangınları sonrası İzmirlilere buluşma çağrısı

22.08.2019 11:30

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kontrol altına alınan orman yangınları sonrası 30 Ağustos'ta İzmirlilere yanan alanlarda buluşma çağrısı yaptı.



Soyer İzmir Büyükşehir Meclisi'nin de olağanüstü toplanmak üzere davet edileceğini söylerken İzmirlileri "Ormanlarımızın yaralarını yangın yerinde saracağız" diyerek İzmir Buluşması'na davet etti. Euronews.com'da Görüntüle